Belleza

8 cortes de pelo que levantan párpados caídos a los 60 y más

Llegar a los 60 años no significa renunciar a un look fresco y por eso te presentamos estos cortes ideales para lucir una mirada joven.

August 18, 2025 • 
Karen Luna
look sarah jessica parker

8 cortes de pelo que levantan párpados caídos a los 60

Getty

A partir de los 60, puede que la mirada se vea distinta o que los párpados se noten caídos, pero aquí viene la parte bonita porque el pelo puede hacer maravillas. No hablo solo de moda, sino de un algunos cortes que son ideales para devolver luz y color al contorno del rostro.

Bob con puntas hacia afuera

El bob desfilado es como un clásico eterno, pero cuando se lleva con las puntas hacia afuera sucede la magia; los rasgos se elevan y los ojos parecen más abiertos. Además, es cómodo, elegante y siempre actual.

Pixie con flequillo largo

El pixie moderno funciona increíble para suavizar la expresión, cuando se deja un flequillo largo y un poco de volumen en la parte frontal, la atención se centra en la parte superior del rostro, lo que ayuda a disimular los párpados caídos.

Midi con raya lateral

Un corte a los hombros con capas suaves y raya de lado puede ser la opción más sencilla, además de favorecedora. Esa línea diagonal abre la mirada y rejuvenece de inmediato, sin necesidad de complicaciones.

Corte mariposa en versión madura

El famoso butterfly cut también favorece a las mujeres de 60, sus capas rodean el rostro y generan un movimiento ascendente que estira ópticamente los ojos. Te recomendamos usarlo con ondas ligeras, el efecto lifting se potencia aún más.

Shaggy elegante con flequillo suave

Esta versión actualizada, con un flequillo ligero que apenas cubre la frente, puede quitar años de encima. Este estilo tiene un aire fresco, moderno y abre la mirada con naturalidad.

Largo con capas invisibles

Sí, una melena larga puede rejuvenecer si se trabaja con capas invisibles que aporten volumen en la parte alta, al añadir ondas suaves, se logra movimiento y un efecto visual que ilumina el rostro, dejando los párpados en segundo plano.

Corte asimétrico con estilo

El asimétrico es perfecto para quienes buscan un look moderno y sofisticado. Al dejar un lado más corto que el otro, se rompe la simetría del rostro y se distrae la atención de los párpados caídos.

Bob francés con flequillo cortina

El french bob con flequillo cortina es de lo más favorecedor. Los mechones que enmarcan el rostro no solo resaltan los pómulos, también levantan la mirada. Es chic, fresco y tiene ese aire parisino que nunca falla.

Karen Luna
