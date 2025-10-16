El impactante traje rojo y el bolso de lujo con los que la reina Letizia acaparó miradas en Roma

Este 16 de octubre, la reina Letizia llegó a Roma para acudir como Embajadora Especial de la FAO para la Nutrición, para más tarde reunirse con el Papa León XIV, donde lució uno de sus trajes más icónicos en color rojo.

La reina Letizia sabe que el rojo es uno de sus colores más favorecedores, por lo que su elección para esta ocasión, fue una apuesta segura, para representar a su país en un evento global.

Te podría interesar: El vestido de Adolfo Dominguez que la reina Letizia y la princesa Leonor comparten pero en diferente color

El look de la reina Letizia en Roma, Italia

El emblemático traje rojo que usó la reina Letizia, es un conjunto de dos piezas de la firma Carolina Herrera de la colección prefall 2019. La chaqueta es de corte entallado con botones de diferente color, y el pantalón de corte recto, que combinó con una blusa de color blanco con una gran lazada que aporta contraste y elegancia.

Esta no es la primera vez que Doña Letizia luce este traje, pues lo estrenó por primera vez en marzo de 2023, para una jornada de audiencias en el Palacio de la Zarzuela, y lo repitió en noviembre en la exposición ‘Picasso 1906.

También lo usó en abril del año pasado, en el acto conmemorativo de la participación del equipo español en los Juegos Olímpicos de Barcelona y Albertville 92, y este mismo febrero en la inauguración de los retratos de Annie Leibovitz.

La reina Letizia hace homenaje a Italia con bolso de lujo

Para esta ocasión, la reina Letizia también complementó su look con un accesorio de lujo que rinde homenaje al país que visita, se trata de un bolso de la firma italiana Furla, bautizado con el nombre de Toni Ballerina, confeccionado en piel texturizada Ares y con estampado floral.

También llevó salones en color nude de tacón bajo de la firma Magrit y sus pendientes de Gold & Roses Sky Crawler, realizados en oro rosado y diamantes, y su anillo de Coreterno.

Con este look, la reina Letizia logra equilibrar elegancia y significado, el rojo rinde homenaje a la bandera española, mientras que su bolso hace un homenaje simbólico a la cultura italiana, transmitiendo profesionalismo y confianza en un entorno diplomático.