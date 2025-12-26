Uñas largas: 5 diseños elegantes con glitter para recibir Año Nuevo

No hay fecha en el calendario que nos invite a brillar más que la Nochevieja, pues para mucas representa ese momento especial en el que queremos dejar atrás todo lo que sucedió en el año y deseamos recibir lo nuevo con un imagen impecable y brillando de pies a manos.

Para nosotras, las amantes de las uñas largas, este día es el pretexto perfecto para dejar la sobriedad un momento y apostar por el brillo y el glamour que el 31 de diciembre exige para atraer la abundancia y recibir el año con toda la intención de brillar.

Estos son los 5 diseños de uñas elegantes que querrás llevar a tu cena para deslumbrar a todos gracias al acabado con glitter que llevan en ellos.

Uñas ombré con glitter

El efecto ombré es un clásico que no pasa de moda; su elegancia en su versión blanca original es el diseño preferido de muchas mujeres que buscan unas uñas sofisticadas y elegantes. En su versión glitter, esta opción se vuelve aún más elegante y sofisticada.

Aunque el terreno de la creatividad es libre para probar esta decoración en el color de tu preferencia, la recomendación para que tus uñas realmente se vean finas y delicadas es apostar por tonos dorados, plata o champagne.

Uñas francesas

El francés siempre será la opción predilecta cuando lo que buscamos es tener un diseño de uñas elegante y sofisticado Aunque somos fanáticas de la clásica punta blanca, hacer un ligero cambio para sustituirla por un tono de glitter definitivamente será un acierto. Ya sea en punta coffin, stiletto o almendrada, este diseño de uñas se verá increíble en esta temporada de fiestas.

Uñas almendra con glitter

El almond shape no solo es la forma de uñas en tendencia, es la elección por excelencia de aquellas que buscan un diseño sobrio, elegante y refinado sin esfuerzo. Las uñas almendra se caracterizan por su capacidad para alargar los dedos y estilizar las manos; por ello son una gran compañía para lucir un diseño con glitter, pues el resultado es una manicura muy sofisticada.

Uñas ombré reverso

Para salir de lo convencional, el ombré reverso es la mejor apuesta. A diferencia del estilo tradicional que nace de la punta y va difuminados hacia la cutícula, esta versión carga mayor producto cerca de esta zona y en dirección hacia la punta. Muchas prefieren llevar este diseño combinado con una base lechosa o nude, llevándose a forma de cover sobre el glitter para lograr un acabado más elegante.

Uñas reflectivas

El efecto reflectivo no solo está en tendencia; es la opción perfecta para llevar en una cena de fin de año. Las partículas que conforman este tipo de gel, cuentan con una capacidad reflectiva que se activa cuando los brillos se exponen a una fuente directa de luz dando como resultado un glitter sumamente brillante.

Este tipo de decoración se ve bien tanto en uñas largas como en uñas cortas, así que no dudes ni por un momento en considerarlo en tu manicure de Año Nuevo.

Las uñas largas son la opción perfecta para lucir un diseño de uñas elegante esta temporada de fiestas. El año llegó a su fin y qué mejor manera de despedirlo que apostando por un manicure brillante, donde el glitter se convierta en protagonista y ritual para decretar que el Año Nuevo 2026 será el mejor.