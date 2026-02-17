Así fue el romántico regalo de San Valentín de Kate Middleton a William, ¿superó a la sorpresa de Meghan Markle a Harry?

San Valentín se ha convertido una vez más en un momento en el que los príncipes de Gales y los duques de Sussex nos han regalado momentos románticos. Por años, esta fecha ha generado infinidad de comparaciones entre ambas familias, prestando especial atención a los gestos que tanto Kate Middleton como Meghan Markle tienen con sus respectivos esposos.

Este año no fue la excepción y ambas parejas aprovecharon este día tan especial para compartir sus mensajes de amor que, aunque discretos, dejaron ver que el cariño forma parte importante de sus vínculos.

Los príncipes de Gales y su romántica foto

Para Kate Middleton y el príncipe William, la discreción ha formado parte de su vínculo por un largo tiempo. Sin embargo, a pesar de que siempre se han mostrado como una pareja reservada, el amor es sumamente visible entre ambos.

Este año los príncipes apostaron por celebrar el Día de los Enamorados a través de una fotografía romántica.

La postal en blanco y negro, compartida a través de sus redes sociales, muestra a ambos en una cercanía llena de complicidad y amor que no requirió de nada más para transmitir la intimidad que existe en su vínculo.

A su postal la acompañó un dulce mensaje de felicitación con el que dejaron claro que desean un feliz Día del Amor a todos sus seguidores.

Meghan Markle y el príncipe Harry apuestan por una salida romántica

Por su parte, la duquesa de Sussex aprovechó la ocasión para tener una cita romántica con el príncipe Harry, aprovechando el 15 de febrero para asistir al 75.° Juego de Estrellas de la NBA en Inglewood, California.

Los duques no solo compartieron un momento en compañía de celebridades como Queen Latifah, sino que también hicieron gala de su amor mostrándose cercanos, abrazándose y posando para la cámara en una actitud cercana y cariñosa.

Sin embargo, esto no fue solo el único gesto que los duques tuvieron en este día; Meghan aprovechó sus redes para compartir una fotografía dulce y enternecedora de Harry cargando en brazos a la pequeña princesa Lilibet, quien en un leotardo de ballet sostenía un racimo de globos rojos.

La imagen fue acompañada con un lindo mensaje: “Estos dos + Archie = por siempre mis Valentín”.

Dos estilos y dos mensajes diferentes

Aunque ambas parejas festejaron el Día del Amor, cada quien lo hizo a su modo. Mientras que los príncipes de Gales se apegaron a su imagen institucional, compartiendo un momento que, si bien fue íntimo y se les ve cercanos, se mantuvo a la línea del protocolo. Los duques apostaron por un mensaje más relajado, dejando incluso ver el amor de familia en este día tan importante.

¿Cuál fue el detalle más romántico para festejar este día? Eso lo dejamos al criterio de cada quien; lo que sí podemos afirmar es que la foto de Kate Middleton y William fue igual de romántica que la salida de Meghan Markle y Harry para festejar San Valentín.