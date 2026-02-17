La princesa Mette-Marit visita a Marius Borg en prisión luego de pasar días alejada del juicio de su hijo

La casa real noruega no está enfrentando uno de sus mejores momentos y es que la atención pública no solo está concentrándose en el proceso judicial que Marius Borg, su hijo mayor, enfrenta tras ser acusado de 38 delitos graves, sino también por la reciente polémica que rodea a la princesa Mette-Marit, quien la semana pasada fue vinculada al caso Epstein luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara una serie de correos electrónicos en los que se mostraba que la princesa heredera habría mantenido una relación cercana con el criminal.

Según reportes de diversos medios noruegos, la princesa habría acudido el pasado 12 de febrero a visitar a su hijo mayor, que, además de sus acusaciones, fue detenido un día antes de comenzar su proceso judicial.

La princesa Mette-Marit realiza una visita discreta a Marius

De acuerdo con los reportes del periódico “Bild”, la princesa habría acudido a la prisión de Oslo el pasado 12 de febrero alrededor de las 7:30 de la noche para visitar a su hijo mayor, Marius Borg.

Según informó el medio, la princesa habría permanecido alrededor de una hora dentro de las instalaciones de la prisión para después salir de forma discreta para abordar un vehículo y abandonar el lugar. Los reportes señalan que en una de sus visitas fue acompañada por el príncipe Haakon; recordemos que esta sería la segunda visita de la princesa a su hijo.

A pesar de que en contextos normales esto no habría supuesto algún problema, dado el contexto que enfrentan los miembros reales, así como la gravedad de las acusaciones hacia el joven, la opinión pública ha mostrado cierto descontento sobre la posibilidad de que el joven goce de ciertos privilegios por ser hijo de la princesa. Sin embargo, hasta el momento, la casa real no ha emitido ningún comunicado, sosteniendo su postura de no intervención en los procesos judiciales.

Mette-Marit de Noruega es vista visitando a su hijo Marius Borg Høiby Getty Images

Marius Borg y el proceso judicial que enfrenta

El hijo mayor de Mette-Marit se encuentra enfrentando un proceso legal delicado. Además de las acusaciones por 38 delitos graves que se le imputaron, el joven permanece en prisión preventiva luego de haber sido detenido por nuevos cargos un día antes de que comenzara el proceso, esta vez por agresión y amenaza con arma blanca, mientras las primeras etapas del juicio se desarrollan.

Las audiencias iniciales arrancaron de forma formal el pasado 3 de febrero; de acuerdo con medios noruegos, estas podrían extenderse hasta por 6 semanas. Aunque la princesa fue vista de visita a la prisión, el proceso de Marius ha sido respaldado únicamente por su equipo legal.

La imagen de la princesa en peligro

Además de atraer la atención de los titulares por al gravedad del caso de Marius, Mette-Marit también enfrenta otra grande polémica y esta es relacionada con al difusión de conversaciones cercanas que la royal mantuvo con el criminal Jeffrey Epstein, de quien, en un principio había negado un vínculo y posteriormente salió a emitir disculpas públicas por haber implicado incluso a la corona en todo este escándalo.

Por supuesto que todo esto ha impactado de forma negativa a la imagen de la princesa quien incluso ya ha perdido el patronato de dos importantes fundaciones, quienes declararon romper con la colaboración hasta nuevo aviso.

La visita de Mette-Marit a la prisión de Oslo ha levantado de nuevo miles de especulaciones, así como tatuajes que siguen de cerca a la familia real, pues se encuentra enfrentando uno de los periodos más oscuros de su historia. Mientras Marius Borg sigue cumpliendo con su proceso legal, ¿cuál será el desenlace de esta polémica?