Los 5 colores de uñas que te traerán buena suerte en 2026 según el Feng Shui

De acuerdo con los especialistas en Feng Shui, esta técnica milenaria que busca equilibrar la energía para atraer mayor bienestar a nuestra vida, los colores tienen un impacto significativo en nuestra vida diaria, por eso, elegir los tonos adecuados en nuestro entorno, puede mejorar nuestro bienestar y atraer la prosperidad.

Sin embargo, esto no solo se aplica a nuestros espacios, los colores que solemos llevar en nuestra ropa, en el maquillaje e incluso en las uñas, también tienen un efecto especial, que podemos utilizar para intencionar en esta fecha de fin de año.

Colores de uñas que debes usar en Año Nuevo según el Feng Shui

Al elegir ciertos colores, se busca atraer y armonizar aspectos clave de la vida, como la salud, el amor, la prosperidad y la calma, un simbolismo que cobra especial fuerza en Navidad y Año Nuevo.

Rojo

En el Feng Shui, el rojo representa el elemento fuego y simboliza energía, pasión y vitalidad. Por ello, es una excelente elección para tus uñas si estás en busca de la fortuna, la abundancia y el éxito, además de proyectar confianza, elegancia y atraer la energía del amor y la autoestima.

Dorado con acabado metálico

En el Feng Shui, el dorado se asocia al elemento metal y simboliza riqueza, éxito y abundancia. Llevarlo en las uñas, especialmente en Navidad y Año Nuevo, atrae prosperidad, energía de triunfo y felicidad, además de aportar glamour, elegancia y buena suerte para el 2026.

Verde pino

En el Feng Shui, el color verde se vincula al elemento madera y simboliza crecimiento, renovación y vitalidad, y puedes usarlo en tus uñas para atraer prosperidad, salud, equilibrio y protección, convirtiéndolo en un tono elegante y poderoso para llamar la buena suerte en 2026.

Blanco perlado

El blanco perla, elegante y fácil de combinar, se asocia en el Feng Shui al elemento metal y simboliza pureza, renovación y nuevos comienzos, al llevarlo en tus uñas en las estas fechas, atrae claridad mental, equilibrio, paz interior y un impulso creativo ideal para iniciar el 2026 con inspiración.

Azul profundo

El azul, sobre todo en sus tonos más profundos e intensos, se vincula en el Feng Shui al elemento agua, es un color que representa la calma, la introspección y la protección, ideal para atraer serenidad, equilibrio emocional y una sensación de seguridad.

Recuerda que lo más importante en estas fechas, es tu actitud y la intención con la que haces cada cosa, y en el caso de las uñas, elegir el color de tu manicure, puede convertirse en un poderoso amuleto.

