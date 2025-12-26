¿Cómo se celebran las fiestas decembrinas? Las tradiciones invernales más curiosas de la familia real británica

Cuando pensamos en la celebración de Navidad de la familia real británica, es inevitable imaginar una escena salida de una película: salones majestuosos, árboles de Navidad monumentales y llenos de luz, así como un protocolo que se debe respetar al pie de la letra. Sin embargo, detrás de las puertas de Sandringham, en Norfolk, las fiestas decembrinas no solo son protocolarias, son una mezcla fascinante del deber institucional de los miembros de la corona y costumbres familiares.

Después del fallecimiento de la reina Isabel II, el rey Carlos III ha sabido mantener respeto por el legado y una apertura hacia la modernidad, dejando claro que tradición y actualidad pueden convivir de forma armónica.

Si alguna vez te has preguntado cómo es pasar la Nochebuena como miembro de la realeza, prepárate para conocer las tradiciones invernales de los Windsor.

El árbol de Navidad de la reina Carlota

Aunque comúnmente se le atribuye al príncipe Alberto la fama del árbol de Navidad en Inglaterra, la verdadera pionera de esta decoración fue la reina consorte Carlota en el siglo XVIII y quien introdujo esta costumbre alemana a la corte británica.

Hoy en día, el árbol navideño es parte del tradicional festejo de la familia real año con año. A diferencia del resto de hogares ingleses, la mañana de Navidad los Windsor siguen la tradición alemana de colocar sus obsequios en mesas de caballete para abrir los regalos durante la hora del té.

Los obsequios no consisten en elementos ostentosos, pues la familia real aprovecha este día para hacer “regalos de broma”, donde entre más ingenio y más económico sea este, mucho más divertido.

El concierto de “Juntos en Navidad” se está convirtiendo en una tradición. Getty Images

El paseo a Santa María Magdalena

La caminata mamutina del día de Navidad es uno de los momentos más esperados por el público. La familia real se encamina hacia la iglesia de Santa María Magdalena, un edificio del siglo XVI que se ha convertido en un escenario histórico que fue visitado por la misma reina Victoria.

El paseo se realiza desde la casa principal hasta la iglesia y en él la moda también juega un papel importante, pues las figuras reales lucen sus mejores abrigos.

La caminata a la iglesia de Santa María Magdalena es una tradición que incluye a la moda. Getty

El mensaje del rey a la Commonwealth

El mensaje navideño es el vínculo más fuerte entre la corona y los ciudadanos. Esta tradición iniciada por Jorge V en 1932 a través de la radio fue evolucionando año a año, década a década, llevando también al mundo un mensaje de paz, unión y fraternidad.

Este discurso tenía un tinte especial, pues durante décadas reunió a miles de familias alrededor de la radio o frente al televisor; sin embargo, hoy en día, este mensaje puede ser encontrado en YouTube, como el último mensaje navideño que la reina Isabel II emitió, en el que recordó a su amado esposo, el príncipe Felipe, que murió ese mismo 2021.

Las fiestas decembrinas en el palacio siguen manteniendo muchas tradiciones invernales que nacieron en otras épocas y otros reinados. A lo largo de los años, la familia real británica ha logrado convertir su Navidad en un símbolo de estabilidad y cercanía. La calidez de Sandringham y los Windsor nos recuerda que el verdadero valor de esta temporada reside en los rituales que nos hacen conectar con nuestros seres queridos.