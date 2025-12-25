Suscríbete
¿Qué significa el 2026? Esto es lo que debes saber del año con energía 1 y cómo aprovechar su energía

El 2026 no será un año cualquiera, ya que bajo la energía del número 1 se abre la oportunidad ideal para iniciar cambios profundos y transformar el rumbo de nuestro destino.

Diciembre 25, 2025 
Melisa Velázquez
¿Qué significa el año 2026 y cómo te afectará?

Getty Images

¡Año Nuevo… vida nueva! El 2026 está a la vuelta de la esquina y es momento de conocer las nuevas oportunidades que pueden presentarse en este año que está por comenzar, un ciclo que promete maravillosos inicios y grandes posibilidades de crecimiento.

Mientras que el 2025 fue un año marcado por la energía del número 9, que representa el final de un ciclo con un sin fin de cierres y fuertes sacudidas, el 2026 está representado por el número 1, que representa los nuevos comienzos.

Aunque el 2026 será un año de nuevos comienzos, donde la energía traerá nuevas oportunidades, mudanzas, ideas creativas para nuevos proyectos e incluso la necesidad de independencia, esa impulsividad o impaciencia por comenzar, puede meterte en problemas.

Las relaciones sentimentales también se verán afectadas, pues se trata de avanzar o soltar, muchas de ellas tendrán que definirse o incluso aclararse, si no están fuerte se podrían terminar, y los nuevos comienzos serán fuertes e intensos.

En lo profesional, es un año maravilloso para cambiar de carrera e iniciar nuevos proyectos, pues tu necesidad de un nuevo rumbo se verá intensa, experimentando algunos cambios bruscos, pero necesarios y positivos.

Solo ten cuidado con sentir esa presión por decidir y generar los cambios de manera precipitada, pues te pueden generar estrés, y aunque no será un año suave, sí será muy positivo.

Portal energético 11/11: ¿Qué significa y cuáles son las mejores frases de manifestación para aprovechar su energía?

Qué significa la energía del número 1 en el año 2026

Getty Images

¿Qué significa la energía del número 1?

El 2026 está marcado por la energía del número 1, el primer número de la rueda numerológica y que significa reinicio y que marca comienzos, impulsos y decisiones valientes para hacer grandes cambios en tu vida.

El año 1 se trata de renacer, es la vibración que te pide ponerte en movimiento, y que el momento de mantenerte quieta se terminó, pues es necesario cambiar las estructuras que no funcionan para que llegue lo nuevo.

Además, es importante señalar que todo lo que arranca en un año 1 tiene impacto para los próximos nueve años, así que esta etapa marca muchísimo más de lo que parece.

Lecciones que dejará el 2026

El 2026 deja un mensaje claro: escucharte, confiar en tu intuición y atreverte a decidir sin miedo, pues todo lo que inicies este año puede marcar tu camino a largo plazo, pero requiere valentía auténtica para transformar de verdad el rumbo de tu vida.

Melisa Velázquez
