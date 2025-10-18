La conmovedora reacción de William y Harry al divorcio de Diana y Carlos, según una autora real

Aunque han pasado más de tres décadas desde el divorcio del príncipe Carlos y la princesa Diana, los recuerdos de aquel momento siguen marcando la historia moderna de la monarquía británica. Una autora real ha revelado cómo fue que William y Harry, entonces apenas unos niños, enfrentaron uno de los episodios más dolorosos de su vida familiar, entre lágrimas, confusión y una madurez digna de respeto que conmovió a más de uno de los que rodeaban su entorno en aquel entonces.

El día que todo cambió en la vida de los príncipes

El 9 de diciembre de 1992, el primer ministro británico John Major anunció oficialmente la separación del, en aquel entonces, príncipe de Gales y la princesa Diana. Para el público, la noticia fue la confirmación de una crisis que ya se intuía; para William y Harry fue el inicio de una nueva realidad.

De acuerdo con la periodista Tina Brown, autora del libro “The Palace Papers”, los pequeños príncipes se enteraron de la noticia en la escuela Ludgrove, donde realizaban un internado. A pesar de que sus padres los habían preparado para el inminente momento, ambos rompieron a llorar al escuchar la confi

Diana y los príncipes William y Harry. Getty

rmación.

Según el testimonio de Tina, William, entonces de apenas catorce años, expresó con madurez y serenidad: “Espero que ahora ambos sean más felices”.

Detrás de esta frase existían meses de discusiones, persecución mediática, entrevistas en las que ambos se atacaban, libros y confesiones en cadena nacional; era muy evidente que la decisión representara un alivio para los pequeños.

Una historia de amor que afectó a sus hijos

Luego de la entrevista que Carlos concediera al periodista Jonathan Dimbleby, los niños quedaron devastados al saber que su padre había sido presionado para casarse con su madre.

Diana, consciente del impacto de estas palabras, acudió a hablar con ellos. De acuerdo con lo compartido por Andrew Morton, William le preguntó directamente a su mamá si era cierto que su padre “nunca la había querido”. A pesar de que la institución hizo lo posible por protegerlos del caos mediático, William siempre solía encontrar la forma de mantenerse informado o revisar las noticias, tratando de comprender lo que estaba sucediendo.

La entrevista de Diana

En 1995, Diana decidió hablar por primera vez ante las cámaras sobre su dolorosa historia de amor. En la icónica entrevista en la BBC, la princesa emitiría la frase que pasaría a la historia, quedando grabada en la memoria colectiva: “Éramos tres en ese matrimonio”.

Diana y Camila. Getty

William, que ya cursaba su primer semestre en Eton, insistió en ver a su madre consciente de la magnitud de lo que había compartido con todo el mundo.

Según narra Tina, la reina Isabel II se mostró visiblemente preocupada por su nieto y las consecuencias que todo lo acontecido pudiera provocar en su salud emocional.

Un mes después de la transmisión de dicha entrevista, la reina aconsejaría a la pareja formalizar su divorcio, siendo 1996 el año en el que se hiciera oficial. Sin embargo, la tristeza no terminaría ahí, pues al año siguiente el mundo vería partir a Diana. Con 36 años, dos hijos en su adolescencia y una dolorosa historia de amor, la princesa de Gales perdería la vida de forma trágica en París.

Aunque actualmente tanto William como Harry han expresado de forma abierta el impacto que tuvo en su vida la separación de sus padres y la muerte de Diana, aún es complejo enfrentarse a recuerdos que nos hacen empatizar con lo que los príncipes tuvieron que lidiar y la forma tan valiente en la que lo hicieron.