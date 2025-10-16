Jeans rectos + botines Chelsea: el secreto de Lily Collins para conquistar el otoño 2025

Lily Collins es una maestra del estilo, la talentosa actriz que se hizo famosa a nivel mundial por su personaje glamuroso en ‘Emily en París’, ahora brilla con su look casual más elegante, una combinación muy británica.

La actriz de origen británico se encuentra en el set de grabación de su nuevo proyecto cinematográfico, donde muestra un look mucho más casual y relajado, pero sin perder la elegancia que la caracteriza.

Lily Collins lleva el look casual favorito de las británicas

Lily Collins se encuentra filmando su nueva película ‘Close Personal Friends’ para Amazon MGM, donde compartirá créditos con Brie Larson, Jack Quaid y Henry Golding, y donde al parecer se convertirá de nuevo en nuestra inspiración para crear looks sofisticados y elegantes.

Sin embargo, estos no serán tan glamurosos como los de Emily Cooper, sino más casuales pero elegantes, la actriz ha sido vista en las calles de Nottin Hill luciendo un look clásico británico que puedes recrear con los básicos de tu clóset.

Se trata de jeans rectos de color azul y ligeramente deslavados que ha combinado con un suéter de punto gris de cuello alto y una chamarra de cuero café de Acne Studios, una de las tendencias del otoño.

Para complementar el look londinense, agregó unas botas chelsea de hule en color negro, que son perfectas para la lluvia, aunque se pueden llevar aunque no esté lloviendo. La actriz agregó un toque effortless con una gorra de béisbol de Library Sciencie de color verde esmeralda y una tote bag azul.

En cuanto a su melena bob, la actriz decidió llevarla en una media coleta y un maquillaje bastante natural.

¿Cuál es la trama de ‘Close Personal Friends’?

Gran parte de la historia se mantiene en secreto, pero se sabe que se centra en una pareja que conoce y entabla amistad con una pareja de famosos durante un viaje a Santa Bárbara. Entre otras cosas, se cruzan fronteras personales, lo que da lugar a una hilaridad incómoda.

