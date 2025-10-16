77 años después de la boda de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, subastan un pedazo de su pastel

La entonces princesa Isabel se casó con el príncipe Felipe el 20 de noviembre de 1947, fue todo un suceso a nivel mundial y causó tanto revuelo como la boda de su hijo Carlos con la princesa Diana en su época.

Tal fue el impacto del enlace matrimonial, que desde entonces se han estado subastando algunos objetos de aquel día; sin embargo, uno de los más extraños y polémicos, es el trozo de pastel que se acaba de subastar por varios miles de libras.

El trozo del pastel de boda de la reina Isabel II que será subastado

El famoso trozo de pastel que ha sido subastado por Hanson’s Auctioneers, ha sido reducido a migajas durante los últimos 77 años, y estaba dirigido a Cyril Dickman, un querido miembro de la familia real que trabajó como mayordomo de la reina y la princesa Diana.

Había sido conservado en una caja sencilla con una nota que decía: “Presentado al Sr. C. Dickman por la Princesa Isabel el 20 de noviembre de 1947”.

El trozo de pastel, que fue subastado el pasado mes de julio de 2025, fue vendido por la suma de tres mil libras; sin embargo, este hombre no fue el único en recibir un pedazo de pastel.

Se dice que se distribuyeron más de dos mil rebanadas de pastel de bodas de la reina entre invitados, dignatarios extranjeros y miembros de la casa real.

Subastan pedazo de pastel de bodas de la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo J. A. Hampton/Getty Images

¿Cómo era el pastel de boda de la reina Isabel II y el príncipe Felipe?

El pastel de bodas real, tenía una altura de 2,7 metros y un peso de 227 kilos, estaba distribuido en 4 pisos y para su preparación se utilizaron 80 naranjas, 660 huevos y más de 11 litros de ron marino.

La fruta fue proporcionada por las Guías Australianas, y una porción conservada con ron y brandy desde Sudáfrica se envió a Australia.

Un comunicado de prensa sobre el pastel de 1947 revela: “Cada pieza de azúcar se elaboraba por separado y luego se colocaba en su lugar”.

Por tradición, los pasteles de fruta llevan sietes amuletos de la suerte de plata: una moneda de plata, un dedal, una campana, un botón, una bota y una herradura, que según el comunicado, fueron escondidos en el nivel inferior.

Se le llegó a conocer como “el pastel de bodas de las 10 mil millas”, pues se enviaron porciones a miembros importantes de otros países y organizaciones benéficas que formaban parte de la Commonwealth.

