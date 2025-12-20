Suscríbete
Descubren tarjeta navideña de la reina Isabel II que incluye un vínculo especial con el príncipe Harry

La postal en cuestión, contiene una fotografía de la reina Isabel II junto a su hijo, Carlos, tres años antes de que ella ascendiera al trono, ¿cómo se vincula con el príncipe Harry?

Diciembre 20, 2025 
Melisa Velázquez
Tras la publicación de las postales navideñas de las diferentes monarquías europeas para enviar buenos deseos esta temporada navideña, ha salido a la luz una postal de la difunta, reina Isabel II, que esconde un vínculo muy especial con su nieto, el príncipe Harry.

Fue el Royal Collection Trust quien compartió en su perfil de Instagram las postales navideñas encontradas; sin embargo, es la segunda del carrusel, la que se vincula con el duque de Sussex.

La postal navideña tiene fecha de 1949, tres años antes de que ascendiera al trono del Reino Unido, en la foto se ve a la princesa Isabel con un vestido blanco y un collar de perlas, posando sonriente junto a su hijo Carlos; sin embargo, lo que más ha llamado la atención, es la firma de la postal.

Con amor y mejores deseos para Navidad”, decía la nota que firmaba como: “Lilibet”.

Y es precisamente la firma, la que víncula esta postal de la reina Isabel II con su nieto, el príncipe Harry, pues su hija se llama Lilibet.

¿Por qué el príncipe Harry nombró Lilibet a su hija con Meghan Markle?

El duque y la duquesa de Sussex dieron la bienvenida a su hija, la princesa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, el 4 de junio de 2021. Su nombre rinde homenaje al apodo infantil de la difunta reina Isabel II, así como a la difunta madre del príncipe Harry, Diana, princesa de Gales.

Lilibet, que deriva de la raíz hebrea Elisheva que significa “Dios es mi juramento”, fue el apodo infantil de la monarca que dieron sus padres, la Reina Madre y el Rey Jorge VI.

Al parecer, la princesa Elizabeth no podía pronunciar su nombre, así que se llamó a sí misma ‘Lilibet’, un lindo sobrenombre con el que se le conoció cariñosamente desde entonces, incluyendo su esposo, el rey Felipe, duque de Edimburgo.

reina Isabel II príncipe harry
Melisa Velázquez
