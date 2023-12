Descubre los detalles del juicio perdido de Harry y cuánto tendrá que pagar

A principios de noviembre, el príncipe Harry celebraba una victoria ante los tribunales, pero hoy, el duque de Sussex, ha perdido un juicio por difamación contra el diario Mail on Sunday por un artículo que específicamente hablaba sobre su seguridad y el servicio de su escolta.

Este lunes, el juez dictaminó que el artículo publicado en febrero de 2022, en el que se acusaba a Harry de haber “mentido” y de haber “tratado de mantener en secreto” su recurso contra el gobierno británico para intentar obtener protección policial en el país, era “sustancialmente cierto”.

Harry consideró que la publicacón era una difamación contraria a su “honestidad e integridad”. Getty Images

Harry pierde una batalla

El príncipe Harry su esposa Meghan Markle perdieron la protección policial sistemática, pagada por el contribuyente británico, tras decidir alejarse de la familia real en 2020 e instalarse en Estados Unidos.

El hijo del rey, que a veces tiene que recurrir a seguridad privada, pagada con sus propios recursos, había solicitado poder beneficiarse de la protección policial cuando se encuentre en el Reino Unido, pero esta solicitud fue rechazada por los tribunales en mayo. Aunque recientemente, volvió a meter otro un recurso.

En el artículo publicado por el Mail on Sunday, el periódico afirmaba que Harry había “mentido” al afirmar que no había tenido conocimiento de la decisión del gobierno de retirarle la protección policial hasta que se publicó en los medios de comunicación. El periódico también afirmaba que el duque de Sussex había “tratado de mantener en secreto” su recurso contra el gobierno.

¿Cuánto deberá pagar Harry?

El príncipe negó las acusaciones y dijo que el artículo era “totalmente falso”. El juez, sin embargo, dictaminó que el artículo era “sustancialmente cierto” y que el hijo menor del rey Carlos III había “fallado en su intento de demostrar que no era difamatorio”.

Como resultado del fallo, Harry deberá pagar casi 50 mil libras (más de un millón de pesos mexicanos) a la editorial del Mail on Sunday. El pago debe hacerse antes del 29 de diciembre.

Se presentó una carta de la reina Isabel II que expresaba su deseo de que los Sussex contaran con seguridad. Archivo

La carta de Isabel II y otros detalles del jucio

El deseo de Harry por contar con seguridad pública en el Reino Unido era un tema en el que estaba de acuerdo la reina Isabel II. La difunta monarca había expresado que era “imperativo” que los duques de Sussex sigan “contando con una seguridad efectiva” contra los “extremistas”.

La carta del Palacio escrita en su nombre fue presentada como una prueba en el Tribunal Superior en medio de la actual demanda por difamación de Harry contra el periódico The Mail on Sunday, según un nuevo informe de The Sunday Times; sin embargo, Harry no contó con un fallo a favor.

La presente resolución es un revés para el príncipe Harry, que ha presentado numerosas demandas por difamación contra periódicos británicos. Actualmente, el príncipe aún tiene pendiente un segundo proceso contra el gobierno británico para impugnar la decisión que le niega la protección policial sistemática cuando se encuentra en Reino Unido.