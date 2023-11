Quién es el actor que interpreta al príncipe Harry en la sexta temporada de The Crown

Tras el estreno de la primera parte de la última temporada de The Crown, han salido a la luz varios detalles, sin embargo, poco se ha hablado de los hijos de Lady Di en la serie, en especial del príncipe Harry y el actor que lo interpretó, pues en esta entrega ya comienza a tener mayor participación, junto con el rol de William.

¿Pero quien es este actor y por qué vale la pena hablar de él? Pues investigando un poco, encontramos que se trata de Fflyn Edwards y que tiene 14 años. Aunque, el hecho de darle vida al pequeño príncipe en la trama le significó todo un gran reto, tanto a nivel personal como en lo actoral.

Fflyn Edwards como el príncipe Harry en The Crown

Si hay algo por lo que ha sido aclamada la producción de Peter Morgan, además del gran guión y la trama, es la atinada elección de los actores para interpretar a cada uno de los personajes de la Familia Real Británica, pues sorprende mucho su parecido físico en la vida real, desde la reina Isabel II hasta el príncipe Harry.

En la sexta temporada, Fflyn Edwards interpreta al hijo menor de Lady Di Instagram

En este sentido, para Fflyn, quien interpreta precisamente al hijo menor de Lady Di, fue todo un reto, puesto que el actor es galés y no domina el inglés británico, por lo que le fue difícil hablar con ese acento.

Sin embargo, esto no fue lo único a lo que se enfrentó, pues también tuvo que lidiar con la peluca roja para poder personificar a Harry. “Era un poco molesto porque tardaba una hora y media todas las mañanas, me echaban el pelo hacia atrás con gomina, me ponían una media y luego me ponían la peluca”, según recoge la BBC, y que cuando quería rascarse la cabeza, no podía por temor a moverla de su sitio.

En cuanto a su interpretación actoral, también el joven Edwards relató que confía en haber interpretado bien a Harry, y que el hecho de no saber mucho de su vida lo ayudó bastante para investigar y esforzarse al máximo. “Hice mi investigación y me esforcé y quedé contento con cómo lo hice. Confío en mí mismo en que fue lo suficientemente bueno”.

Uno de los retos del actor de 14 años para interpretar a Harry fue el acento inglés británico y la peluca roja Instagram

Además, el adolescente también fue muy consciente de su personaje, pues entendía a la perfección que el ser una figura pública representa esa presión de ser un buen ejemplo. Mientras que la producción y rodaje del drama fue toda una aventura, ya que trabajar en un proyecto tan grande y el cambiar de sitio cada día, fue una experiencia única para él.

Por último, Fflyn confesó al mismo medio que no había visto The Crown antes de participar en la serie, y que su casting casi se ve frustrado por la playa. “Estábamos en St Davids (y) yo estaba en la playa jugando con mis amigos. Mi madre vino, me pintó con bronceador y me dijo que tenía el papel (de Harry), pero que no me lo darían si estaba bronceado. Así que mi mamá me pintaba y me pintaba”, recordó.