3 momentos en The Crown 6 que muestran a Lady Di saltándose el protocolo real

Los fans de la multi galardonada serie The Crown no dejan de mostrar en redes sociales la sorpresa que les ha generado la fidelidad con la cual han sido retratados algunos de los aspectos puestos en escena en esta última temporada, ya que tanto en materia de vestuario, como en el guión se han podido ver reflejados muchos asuntos tal y como sucedieron en la vida real.

Además, el afán de Peter Morgan por apegarse a los hechos protagonizados por Lady Di no se acota únicamente a transcurso lineal de los acontecimientos que marcaron a la familia Windsor, sino que también se adentra a explorar el retrato de aquellos momentos en los que la “Princesa del pueblo” decidió olvidarse de los protocolos reales para proyectar de sí misma una imagen mucho más humana, rompiendo estatus que jamás ningún otro representante de la realeza se había atrevido a desafiar.

Por si tu aún no te decides a comenzar a ver el final de la serie y necesitas más motivaciones para adentrarte en tan emocionante historia de la realeza, aquí en VANIDADES te presentamos 3 momentos en The Crown 6 que muestran a Diana de Gales saltándose el protocolo real en pantalla, mostrando la personalidad rebelde que siempre la caracterizó y por la que aún es recordada.

The Crown muestra a Diana cercana al pueblo The Crown también se adentra en el papel como activista que fungió Diana en vida

Tal y como uno de sus apodos lo dicta, Diana muchas veces se despojó de sus privilegios para adentrarse a las situaciones más dolorosas experimentadas por diversos pueblos, entre ellos el de Angola, región donde cientos de minas terrestres antipersona se mantenían activas, lastimando a inocentes que caminaban por zonas que anteriormente habían sido territorio de guerra.



Lady Di anteponía su papel como madre Los personajes de William y Harry también cobran mayor relevancia en la última temporada de The Crown

Contrario al papel que The Crown retrata de la reina Isabel II, Lady Di es mostrada como un ser mucho más cercano a sus hijos y que se preocupaba por ellos independientemente de su rol como royal. Igualmente, se puede observar como la princesa anteponía los encuentros con sus pequeños antes que cualquier evento público y como prefería no hacer distinciones entre William y Harry, pese a sus distintos lugares en la línea de sucesión al trono.

Diana de Galés disfrutó su vida de soltera Los últimos capítulos de The Crown se centran en la relación de Lady Di y Dodi Al-Fayed

Por último, después de haber lucido el vestido de la venganza en la temporada 5 de The Crown y que hablara en 1995 ante la prensa acerca de su vida personal y su relación con la Corona, Diana no tuvo problemas en demostrar que como mujer soltera podía rehacer su vida poco tiempo después de haberse divorciado de Carlos, desafiando a la opinión pública y dejándose ver explícitamente con Dodi Al-Fayed, cuando de cierta manera tenía certeza de estar siendo observada por paparazzis, causa que finalmente la llevó a su trágico deceso, el cual, aunque no de manera explícita, es retratado en la serie, cuya entrega final se podrá ver en diciembre de 2023.