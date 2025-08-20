Marie de Dinamarca luce el vestido de lunares más fresco, ideal para los últimos días de verano

El estilo de Marie de Dinamarca es conocido por ser sobrio y muy elegante, normalmente estamos acostumbradas a verla en diseños formales, pulcros y con toques clásicos, sin embargo, en su más reciente aparición pública, la duquesa de Monpezat apareció con un vestido sencillo y de lunares, uniéndose a la moda de los polka dots demostrando que incluso con una apariencia formal se pueden llevar tendencias de forma elegante.

El vestido de lunares de la duquesa de Monpezat

Marie de Dinamarca ha vuelto a demostrar por qué ocupa uno de los lugares más importantes dentro de las mejor vestidas dentro de la realeza europea. Durante su más reciente visita oficial a Birkerød, la royal apostó por un atuendo impecable que gritaba elegancia a kilómetros de distancia.

Con un vestido camisero con mangas, longitud midi, color blanco con estampado de lunares negros y silueta fluida que resaltó con un cinturón a juego para enmarcar su figura, la duquesa de Monpezat, nos dio cátedra del buen gusto, demostrando que el verano, incluso con su clima caluroso, no es pretexto para no lucir elegante.

Si bien es cierto, que este diseño llevamos viéndolo en los guardarropas de las royals desde la década de los 80 con Diana de Gales como principal portadora, la realidad es que se ha convertido en una prenda atemporal que no solo se ha convertido en la favorita de las mujeres reales más importantes de la actualidad, también ocupa un lugar muy especial en nuestro corazón y por ello es un básico que sí o sí debe estar en nuestro clóset.

Marie de Dinamarca en Birkerød con vestido de lunares. Martin Sylvest Andersen/Getty Images

El estampado que nunca falla

Los lunares son un estampado atemporal que es capaz de favorecer a todas las edades y tipos de cuerpo. En figuras de la realeza no solo lo hemos visto en Marie, también ha pasado por el estilo de Kate Middleton, la reina Letizia, e incluso en su dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, de 19 y 18 años respectivamente. La magia de este estampado radica en que logra un equilibrio entre lo que se considera sofisticado y divertido, haciendo de él el material perfecto para prendas que buscan ser formales y elegantes.

Una de las prendas en donde es más común verlo y apostar por él, definitivamente, son los vestidos, aunque no son exclusivos. Así que si buscas inspirarte en el atuendo de Marie, la recomendación es apostar por vestidos de silueta clásica, principalmente aquellos de corte midi. Durante este evento, la duquesa apostó por combinarlo con unos sencillos stilettos negros y un bolso de mano en el mismo color, así que replica la fórmula y apuesta por accesorios minimalistas.

Otra recomendación es apostar por ellos en tonos neutros (blanco, negro, azul marino), estos colores dotarán a tu prenda de mucha elegancia sin que inviertas mucho esfuerzo.

El look de Marie de Dinamarca confirma que los lunares no solo son un estampado clásico, sino, son un atuendo que nos ayudará a lucir frescas y sofisticadas en los últimos días de la temporada de verano. Ahora ya sabes que una de las claves de la sofisticación dentro del guardarropa de la realeza, es tener un vestido de lunares, ¡ve a conseguir el tuyo!