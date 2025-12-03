Suscríbete
Belleza

Uñas navideñas con lazos: 7 estilos llenos de elegancia para tu manicure navideño

Los lazos o listones son un elemento clásico de la Navidad, y se traslada al manicure para crear diseños de uñas navideñas festivas, pero con un toque de elegancia y glamour.

Diciembre 03, 2025 • 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas navideñas con lazos y moños para esta Navidad

Ideas de uñas navideñas con lazos y moños para esta Navidad

Instagram/@trufflesnails

La Navidad se ha convertido en la temporada ideal para experimentar con tendencias, colores y texturas para crear looks festivos y elegantes, pero sobre todo, que sean inolvidables.

Entre el glitter, los copos de nieve y otros clásicos festivos, los moños y lazos también se posicionan como protagonistas, dando vida a uñas navideñas únicas, llenas de creatividad, color y delicados detalles minimalistas.

Te podría interesar: Uñas navideñas con copos de nieve: 8 estilos festivos que están llenos de elegancia

También puedes leer:
Uñas verdes
Belleza
Adiós al clásico nude: estos son los 3 colores de uñas que están conquistando el estilo minimalista
Mayo 22, 2025
 · 
Emma Duarte
uñas con estrellas.jpg
Belleza
5 diseños de uñas con estrellas: el toque innovador que necesitas para brillar este verano 2025
Mayo 23, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Ideas de uñas navideñas con lazos y moños para esta Navidad

De acuerdo con los especialistas en uñas, además de ser festivos, los lazos y moños se caracterizan por darle un toque femenino y romántico a las uñas navideñas. Estas son algunas de las propuestas más buscadas en los salones.

Lazos dorados con muerdago

Lleva una base en color rosa empolvado, agrega pequeños detalles en color blanco, un muérdago con la técnica de mano alzada y coloca un moño dorado, el elemento que aporta ese toque elegante y festivo.

Guirnalda con moños

Las guirnaldas navideñas son de los elementos más populares de la temporada, y puedes llevarlas a tu manicure, adaptándolas a las clásicas uñas francesas para conseguir un look navideño, pero elegante.

Uñas navideñas con efecto cat eye

Si buscas un diseño más sencillo, puedes llevar una base blanca o gris con efecto cat eye para agregar un brillo sútil, y agregar pequeños moños en color rojo para dar esa imagen festiva y minimalista.

Milky white minimalistas

Para un look más elegante, aplica una base de color blanco con efecto trasnlucido o lechoso, y agrega pequelos mpoños en color plateado para conseguir un minimalista y sofisticado.

Uñas de regalo con moños dorados

Las uñas más festivas de la temporada, creadas con una base bicolor que simula la envoltura clásica de los regalos navideños, con hermosos moños en color dorado que le dan ese toque minimalista.

Nude con moños rojos

Las bases en color nude como el rosa empolvado lucen fantásticas con moños en color rojo, una combinación festiva y elegante con pequeños detalles minimalista en color dorado que son propias de la Navidad.

Moños con glitter

Las bases en color glitter también son muy populares de la temporada, porque evocan la belleza de la nieve o los climas fríos, si quieres darle un giro diferente, puedes agregar pequeños lazos o moños en color blanco.

Sea cual sea tu preferencia, estos diseños prometen darle a tu manicure un toque único, delicado y lleno de magia festiva.

uñas
Melisa Velázquez
Relacionado
Mary y Federico de Dinamarca comparten su árbol de Navidad con detalles simbólicos
Realeza
Mary y Federico de Dinamarca horan su historia de amor con romántico detalle en su árbol de Navidad
Diciembre 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Captura de pantalla 2025-12-03 a la(s) 12.04.13 p.m..png
Belleza
6 ideas de uñas navideñas para pies que son más divertidas que el clásico pedicure francés
Diciembre 03, 2025
 · 
Karen Luna
Contrato de arrendamiento de Kate Middleton y el príncipe William en Forest Lodge
Realeza
Revelan los términos del contrato de arrendamiento de Kate Middleton y el príncipe William en Forest Lodge
Diciembre 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Jennifer Aniston.png
Belleza
5 tonos de tinte que iluminan tu piel y suavizan tus facciones para lucir radiante a los 50+
Diciembre 03, 2025
 · 
Karen Luna