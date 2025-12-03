Uñas navideñas con lazos: 7 estilos llenos de elegancia para tu manicure navideño

La Navidad se ha convertido en la temporada ideal para experimentar con tendencias, colores y texturas para crear looks festivos y elegantes, pero sobre todo, que sean inolvidables.

Entre el glitter, los copos de nieve y otros clásicos festivos, los moños y lazos también se posicionan como protagonistas, dando vida a uñas navideñas únicas, llenas de creatividad, color y delicados detalles minimalistas.

Te podría interesar: Uñas navideñas con copos de nieve: 8 estilos festivos que están llenos de elegancia

Ideas de uñas navideñas con lazos y moños para esta Navidad

De acuerdo con los especialistas en uñas, además de ser festivos, los lazos y moños se caracterizan por darle un toque femenino y romántico a las uñas navideñas. Estas son algunas de las propuestas más buscadas en los salones.

Lazos dorados con muerdago

Lleva una base en color rosa empolvado, agrega pequeños detalles en color blanco, un muérdago con la técnica de mano alzada y coloca un moño dorado, el elemento que aporta ese toque elegante y festivo.

Guirnalda con moños

Las guirnaldas navideñas son de los elementos más populares de la temporada, y puedes llevarlas a tu manicure, adaptándolas a las clásicas uñas francesas para conseguir un look navideño, pero elegante.

Uñas navideñas con efecto cat eye

Si buscas un diseño más sencillo, puedes llevar una base blanca o gris con efecto cat eye para agregar un brillo sútil, y agregar pequeños moños en color rojo para dar esa imagen festiva y minimalista.

Milky white minimalistas

Para un look más elegante, aplica una base de color blanco con efecto trasnlucido o lechoso, y agrega pequelos mpoños en color plateado para conseguir un minimalista y sofisticado.

Uñas de regalo con moños dorados

Las uñas más festivas de la temporada, creadas con una base bicolor que simula la envoltura clásica de los regalos navideños, con hermosos moños en color dorado que le dan ese toque minimalista.

Nude con moños rojos

Las bases en color nude como el rosa empolvado lucen fantásticas con moños en color rojo, una combinación festiva y elegante con pequeños detalles minimalista en color dorado que son propias de la Navidad.

Moños con glitter

Las bases en color glitter también son muy populares de la temporada, porque evocan la belleza de la nieve o los climas fríos, si quieres darle un giro diferente, puedes agregar pequeños lazos o moños en color blanco.

Sea cual sea tu preferencia, estos diseños prometen darle a tu manicure un toque único, delicado y lleno de magia festiva.

