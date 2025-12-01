¿Qué hacer cuando te salen canas? 5 cortes de pelo modernos para disimularlas a partir de los 40

La llegada de las primeras canas es un momento que muchas mujeres atravesamos entre los 30 y los 40. Y aunque puede generar dudas como “¿me las quito?”, “¿me las pinto?”, “¿las disimulo?”, hoy existen cortes de pelo estratégicos que no solo ayudan a integrarlas de manera natural, sino que también tienen un efecto rejuvenecedor inmediato. La clave está en elegir estilos modernos, con textura y movimiento, que suavicen las líneas de expresión y difuminen visualmente el contraste entre los mechones plateados y el resto del pelo.

Si estás buscando un cambio de look práctico, elegante, que te haga sentir y lucir fresca, estos cinco estilos son la respuesta.

Bob degrafilado

El bob degrafilado es uno de los cortes favoritos para quienes comienzan a ver canas en su melena, porque los mechones desvanecidos crean una transición muy natural.

El efecto “plumeado” que el corte genera alrededor del rostro ayuda a restar dureza a nuestros rasgos, pues cuando las puntas están ligeramente texturizadas, las canas se integran mejor entre el resto del pelo, evitando que destaquen, convirtiéndose en la opción perfecta para un acabado liso o ligeramente ondulado.

Long midi con ondas sueltas

El corte midi va debajo de los hombros, pero acompañado de ondas suaves es una gran opción para disimular tanto canas como crecimiento natural. Las ondas sobre el pelo generan volumen y movimiento, lo que provoca que las hebras plateadas se mezclen visualmente con el resto de nuestra coloración, especialmente si llevamos el pelo rubio.

Otra gran ventaja que ofrece este corte es su versatilidad, pues no solo rejuvenece y aporta una imagen fresca sin necesidad de un cambio drástico, sino que también puede estilizarse de diversas maneras.

Pixie con textura

Si buscas un cambio moderno y muy rejuvenecedor, el corte pixie y texturizado es la apuesta ideal. Al llevar capas cortas y mechones levantados, las canas se distribuyen de manera uniforme y se integran como parte del diseño del mismo corte de pelo.

Además, por sí solo, el pixie es un corte rejuvenecedor, pues resta años al dejar el rostro despejado, destacando la mirada y aportando un aire contemporáneo a nuestra apariencia.

Es especialmente favorecedor para aquellas canas que empiezan a aparecer en la coronilla y en los laterales.

Clavicut con puntas desfiladas

Si hay algo que caracteriza este corte es su largo elegante a la altura de la clavícula, el cual es la opción ideal para aquellas que estamos experimentando nuestras primeras canas y estas se están concentrando en la parte frontal de la melena. Y es que su forma recta crea una base limpia, mientras que las puntas ayudan a difuminar el contraste entre las hebras blancas y el resto del pelo.

Este corte puede llevarse ondulado, lacio o con un “blowout” ligero; gracias a esta versatilidad, es uno de los favoritos para acompañar a mujeres de 40+ por su gran efecto estilizado.

Melena XL con capas

Si prefieres no cortar demasiado, apostar por una melena larga con capas estratégicas es la alternativa perfecta.

Las capas medianas y largas distribuyen mejor el volumen y hacen que las canas se vean como reflejos naturales.

Este corte funciona especialmente bien si tu pelo tiene textura ondulada o rizada, ya que las capas pueden perderse entre la dinámica de la onda.

Además, es un estilo que está en tendencia y es el nuevo favorito de muchas celebridades como Demi Moore.

Las canas no tienen por qué ser motivo de preocupación; todo lo contrario, son una oportunidad para renovarte y elegir un corte moderno que ayude a resaltar tu belleza a partir de los 40. Ya sea que adoptes un corte pixie atrevido, un clavicut elegante o algo con textura y movimiento, estos cortes de pelo se convertirán en tu aliado para integrarlas de forma favorecedora a tu melena para lucirla de forma natural, fresca y rejuvenecida.