Kate Middleton apuesta por un traje verde que será tendencia en otoño 2025

Kate Middleton volvió a brillar mostrando uno de sus looks más inspiradores para inaugurar la temporada de otoño de este año. Durante una reciente aparición pública, la royal apostó por un traje sastre en color verde musgo que no solo reafirma su postura como una de las integrantes de la realeza europea mejor vestidas, sino también, dio cátedra de cómo lograr que un conjunto básico puede lograr atuendos sofisticados y elegantes.

El traje verde musgo de Kate que inspira al otoño

El pasado 6 de agosto, la cuenta oficial de los príncipes de Gales y The Royal Foundation Centre for Early Childhood, compartieron en conjunto un reel en el que la princesa de Gales supervisa el proceso de una nueva serie animada de la fundación, la cual, tiene como objetivo explorar el desarrollo cerebral de los bebés y niños pequeños.

Durante este clip de un minuto de duración, podemos observar a una Kate atenta y con un porte sofisticado y elegante, portando de forma refinada su famoso traje verde. El conjunto se conforma de dos piezas: un blazer a la cadera de solapa, con bolsos simulados y cuatro botones al frente como decoración; y un par de pantalones rectos de pierna ancha y textura suelta que le agregan un aire despreocupado y minimalista pero sin perder el toque de elegancia.

El traje verde de Kate Middleton que será tendencia en otoño. Instagram @princenadprincessofwales

Para complementar el conjunto, la princesa de Gales apostó una playera de cuello redondo en color blanco, la cual, fue el toque de contraste y sofisticación que hicieron del traje una de sus mejores apuestas.

El poder del verde musgo en otoño 2025

El verde musgo es un color que seguramente estará en tenencia en la nueva temporada. Recordemos que es un color que pertenece a la gama de tonalidades de la tendencia solar punk que estuvo presente en este año, así que no es sorpresivo verlo en el mundo de la moda y la belleza.

Este color es versátil, elegante y transmite fuerza sin comprometer la delicadeza de quien lo porta, lo que lo convierte en el color perfecto para un día en la oficina o un evento formal. Al combinarlo con colores claros, como magistralmente lo hizo Kate, puede crear la sensación de luminosidad sobre la piel, propiciando el uso de accesorios en colores tierra o dorados.

Kate Middleton ya ha apostado por trajes clásicos en color verde. Chris Jackson/Getty Images

El traje sastre es el aliado eterno cuando buscamos lucir con estilo y elegancia, a pesar del surgimiento de tendencias, este siempre está a nuestro alcance para brindarnos un atuendo funcional, cómodo y que nos ayude a proyectar una imagen poderosa. Esta no es la primera vez que la princesa de Gales apuesta por él, y aunque otras en versiones había apostado por diseños más clásicos, que en esta ocasión apostara por un corte más fluido, nos demuestra que es posible lograr un equilibrio entre sofisticación y frescura.

Con este look, Kate Middleton no solo nos recuerda que el otoño está a la vuelta de la esquina, nos enseña cómo portar de forma elegante y refinada un color que será imprescindible para momentos en lo que deseamos resaltar y vernos imponentes como ella.