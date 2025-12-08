Descubre los 6 colores de pelo que te harán lucir más joven en 2026

Las tendencias de 2026, tanto en cortes como en colorimetría, apuestan por looks más naturales y relajados que equilibran elegancia y sofisticación, mientras aportan frescura y autenticidad a tu imagen, sin necesidad de cambios dramáticos.

La clave estará en elegir tonos de pelo que complementen tus rasgos naturales para lograr el equilibrio perfecto entre luz y contraste para generar suavidad y luminosidad para conseguir un color de pelo que te haga lucir más joven y moderna.

Colores de pelo que te harán lucir más joven 2026

Estos son los seis colores que dominarán el próximo año y que, además, tienen un poderoso efecto rejuvenecedor por sus matices cálidos que iluminan el rostro, mientras suavizan las facciones de manera natural.

Ginger glow

Los tonos cobrizos seguirán siendo tendencia en 2026, pero con matices más suaves, el ginger glow se caracteriza por sus matices cálidos que van del ámbar al durazno, que aportan brillo y calidez al rostro, con un acabado radiante que luce natural.

Mocha mousse

Es uno de los tonos castaños más elegantes y sofisticados que dominarán el 2026, se caracteriza por una base castaña cremosa con reflejos cálidos en tonos avellana que portan dimensión a la melena, creando un castaño medio con reflejos suaves y acabado sedoso.

Ginger blonde

Este tono de pelo es ideal para quienes buscan un look luminoso y cálido, se caracteriza por su base rubia con matices cobrizos suaves, una hermosa mezcla entre los dorado y lo cobrizo y le va muy bien a todos los tonos de piel.

Chocolate gloss

Los expertos aseguran que los tintes chocolate son los más favorecedores para crear un look antiedad, esta variante se caracteriza por su acabado brillante que ilumina la piel y define el contorno del rostro.

Bronde natural

Este tinte se caracteriza por su mezcla entre el rubio y el castaño para crear un look natural, lleno de luminosidad y volumen, que da la sensación de estar besada por el sol por sus reflejos luminosos y sedosos.

Rubio beige

Si estás en busca de un look sofisticado, este es el indicado, pues además, sus matices fríos neutralizan el enrojecimiento de la piel, mientras aportan un look moderno y natural que te rejuvenece al instante.

Renovar tu imagen en 2026 es más fácil de lo que crees, solo necesitas la asesoría de un experto para encontrar tu tono de tinte más favorecedor y lucir más joven y moderna que nunca.

