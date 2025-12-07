Los 6 colores de pelo que mejor rejuvenecen (y se ven carísimos) después de los 40

A partir de los 40, los tonos de pelo demasiado saturados o excesivamente fríos, suelen endurecer las facciones, por eso, los especialistas recomiendan recurrir a tonos con matices más equilibrados, con reflejos estratégicos y acabados brillantes que proyectan frescura y sofisticación de manera natural.

Para el 2026, los tonos protagonistas, no solo prometen un efecto rejuvenecedor, también buscan proyectar elegancia y ese acabado “caro”, que se asocia con melenas saludables y tintes de salón.

Los tintes de pelo que rejuvenecen, son elegantes y serán tendencia en 2026

Los expertos aseguran que elegir un color estratégico, acorde con tus rasgos y matices naturales, puede quitarte años de encima sin necesidad de transformaciones drásticas.

Rubio mantequilla iluminado

Con matices cálidos y una profundidad muy sutil, este rubio aporta suavidad instantánea al rostro, debido a su mezcla de reflejos dorados finísimos que crean un efecto difuminado que suaviza líneas de expresión y da un brillo natural que parece propio.

Castaño avellana glossy

Este castaño con subtonos avellana ofrece un acabado brillante, uniforme y pulido, que favorece especialmente a quienes buscan un look elegante con cero estridencias. Es uno de los tonos preferidos para “refrescar” la melena sin necesidad de aclarar demasiado.

Bronde cálido de bajo mantenimiento

La fusión perfecta entre rubio y castaño que aporta dimensión sin contrastes excesivos. Sus transiciones suaves iluminan el contorno del rostro y generan un efecto rejuvenecedor inmediato. Además, exige menos retoques que los rubios platinados.

Chocolate trufa profundo

Este marrón oscuro satinado se ha convertido en la alternativa chic al negro absoluto, y se caracteriza por aportar densidad visual a la melena, realza el brillo y define el contorno facial sin endurecerlo. Ideal para quienes buscan un look sofisticado y discreto.

Rubio arena frío

Con reflejos beige y perla, este tono neutraliza los tonos amarillentos y aporta un acabado limpio y minimalista. Es uno de los colores favoritos entre estilistas para lograr ese efecto de “lujo silencioso” que se ve elegante sin esfuerzo.

Caramelo miel luminoso

Su mezcla de dorados suaves y tonos miel genera un efecto lifting inmediato. Este color aporta calor sin saturar y es perfecto para dar movimiento y luz a las melenas medias y largas, especialmente en pieles con subtonos cálidos.

Si no sabes cuál es el tinte que mejor te va, acude con un especialista en colorimetría para que te ayude a identificar el subtono de tu piel, y así elegir el color que más te favorece para lucir joven y radiante.

