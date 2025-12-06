Del balayage beige ámbar al coffee: 5 efectos de color que rejuvenecerán tu melena con elegancia en 2026

Un nuevo año es el pretexto ideal para transformar nuestra imagen con un cambio de look favorecedor, con matices que iluminen el rostro y la melena para conseguir una imagen mucho más fresca y juvenil.

Para este 2026, las tendencias en colorimetría se alejan de los cambios radicales y apuestan por matices cálidos, difuminados y elegantes que se adaptan a cualquier longitud o tipo de pelo, pero sobre todo, que logran un efecto antiedad de forma natural.

Efectos de color que rejuvenecerán tu melena con elegancia en 2026

De los beige profundos a los cafés cremosos, estos son los efectos de color que dominarán el próximo año y que prometen convertirse en tus mejores aliados para conseguir un look rejuvenecedor y sofisticado.

Balayage beige ámbar

Esta hermosa mezcla entre tonos cálidos y destellos dorados, se convertirá en una de las más solicitadas del 2026, pues aportan luz sin perder naturalidad, creando un marco más suave alrededor del rostro y atenuando líneas de expresión.

Espresso soft lights

Los tonos espresso que tanto gustaron en 2025, se reinventan con reflejos apenas perceptibles que rompen la oscuridad y añaden dimensión a la melena, un look perfecto para quienes desean un look más pulido, ya que estiliza el contorno facial y aporta un brillo saludable que rejuvenece sin necesidad de aclarar demasiado.

Caramel root melt

El melt seguirá siendo protagonista, pero con un enfoque más natural y cálido, para el 2026 las raíces en tonos caramelo difuminan la transición entre el color natural y las mechas, logrando un efecto de mayor densidad y un “lifting” visual inmediato.

Honey glaze contouring

Este efecto se caracteriza por sus reflejos color miel alrededor del rostro para iluminar puntos clave como pómulos, mandíbula y sienes, convirtiéndose en la opción perfecta para quienes buscan afinar rasgos y aportar un aspecto más fresco sin un trabajo de color demasiado complejo.

Coffee cream lights

Los tonos café cremoso serán el nuevo must para quienes desean un acabado natural con un toque de sofisticación, que se caracteriza por su mezcla de marrones suaves con destellos beige que dan calidez, realzan el brillo natural y aporta un efecto rejuvenecedor que favorece a todos los tonos de piel.

En 2026, el color del pelo se convierte en una herramienta para resaltar la belleza natural, armonizar el rostro y proyectar una imagen más luminosa y fresca.

