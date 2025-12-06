Suscríbete
Belleza

Del balayage beige ámbar al coffee: 5 efectos de color que rejuvenecerán tu melena con elegancia en 2026

Los efectos de color que marcarán el 2026 serán el complemento perfecto para transformar tu look, aportar una luminosidad fresca y equilibrar tus facciones con armonía natural.

Diciembre 06, 2025 • 
Melisa Velázquez
Efectos de color que rejuvenecerán tu melena con elegancia en 2026

Efectos de color que rejuvenecerán tu melena con elegancia en 2026

Getty Images

Un nuevo año es el pretexto ideal para transformar nuestra imagen con un cambio de look favorecedor, con matices que iluminen el rostro y la melena para conseguir una imagen mucho más fresca y juvenil.

Para este 2026, las tendencias en colorimetría se alejan de los cambios radicales y apuestan por matices cálidos, difuminados y elegantes que se adaptan a cualquier longitud o tipo de pelo, pero sobre todo, que logran un efecto antiedad de forma natural.

Te podría interesar: Cómo elegir el tinte perfecto para tu piel: 5 tonos que iluminan y rejuvenecen

También puedes leer:
Mechas balayage: técnica paso a paso para hacerlas en casa
Belleza
Mechas balayage: técnica paso a paso para hacerlas en casa
Abril 27, 2020
 · 
Vanidades
Mechas para disimular las canas en morenas babylights, balayage y más.jpg
Mechas para disimular las canas en morenas: babylights, balayage y más
Junio 22, 2023
 · 
Regina Barberena Anaya

Efectos de color que rejuvenecerán tu melena con elegancia en 2026

De los beige profundos a los cafés cremosos, estos son los efectos de color que dominarán el próximo año y que prometen convertirse en tus mejores aliados para conseguir un look rejuvenecedor y sofisticado.

Balayage beige ámbar

Esta hermosa mezcla entre tonos cálidos y destellos dorados, se convertirá en una de las más solicitadas del 2026, pues aportan luz sin perder naturalidad, creando un marco más suave alrededor del rostro y atenuando líneas de expresión.

Espresso soft lights

Los tonos espresso que tanto gustaron en 2025, se reinventan con reflejos apenas perceptibles que rompen la oscuridad y añaden dimensión a la melena, un look perfecto para quienes desean un look más pulido, ya que estiliza el contorno facial y aporta un brillo saludable que rejuvenece sin necesidad de aclarar demasiado.

Caramel root melt

El melt seguirá siendo protagonista, pero con un enfoque más natural y cálido, para el 2026 las raíces en tonos caramelo difuminan la transición entre el color natural y las mechas, logrando un efecto de mayor densidad y un “lifting” visual inmediato.

Honey glaze contouring

Este efecto se caracteriza por sus reflejos color miel alrededor del rostro para iluminar puntos clave como pómulos, mandíbula y sienes, convirtiéndose en la opción perfecta para quienes buscan afinar rasgos y aportar un aspecto más fresco sin un trabajo de color demasiado complejo.

Coffee cream lights

Los tonos café cremoso serán el nuevo must para quienes desean un acabado natural con un toque de sofisticación, que se caracteriza por su mezcla de marrones suaves con destellos beige que dan calidez, realzan el brillo natural y aporta un efecto rejuvenecedor que favorece a todos los tonos de piel.

En 2026, el color del pelo se convierte en una herramienta para resaltar la belleza natural, armonizar el rostro y proyectar una imagen más luminosa y fresca.

balayage
Melisa Velázquez
Relacionado
Taylor Swift prepara cuatro despedidas de soltera antes de su boda con Travis Kelce
Entretenimiento
Taylor Swift prepara cuatro despedidas de soltera y estos son los fabulosos destinos para decir adiós a la soltería
Diciembre 06, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Andrés Mountbatten-Windsor fue retirado de los registros de la Orden de la Jarretera y de la Real Orden Victoriana
Realeza
El rey Carlos III quita la distinción más antigua y prestigiosa del Reino Unido a Andrés Mounbatten-Windsor
Diciembre 06, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Meghan Markle y el príncipe Harry buscan la ayuda de una famosa astróloga
Realeza
La polémica razón por la que Meghan Markle y el príncipe Harry están buscando la ayuda y consejo de una astróloga
Diciembre 06, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas navideñas en color plateado que estilizan las manos con elegancia
Belleza
¿Por qué las uñas plateadas son las favoritas del invierno? 8 estilos sofisticados que estilizan tus manos
Diciembre 06, 2025
 · 
Melisa Velázquez