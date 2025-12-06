Suscríbete
La polémica razón por la que Meghan Markle y el príncipe Harry están buscando la ayuda y consejo de una astróloga

Se dice que Meghan Markle y el príncipe Harry han estado buscando desesperadamente la ayuda de una famosa astróloga de celebridades.

Diciembre 06, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

De acuerdo con especialistas en la realeza, el 2025 ha sido uno de los años más complicados para Meghan Markle y el príncipe Harry, algunos apuntan a que ha sido aún más difícil que el 2020, cuando vivieron el escándalo de su salida de la realeza.

Los duques de Sussex tenían varios proyectos en puerta, pero no resultaron como esperaban, su contrato con Netflix estuvo a punto de ser cancelado y su popularidad se ha visto afectada, por lo que se encuentran desesperados.

De acuerdo con Marca UK, la serie de Meghan, With Love, Meghan y la serie Polo, del príncipe Harry, se han colocado entre los contenidos más vistos de Netflix, sus apariciones más recientes han sido criticadas y por si fuera poco, su relación con la familia real británica es cada vez más fría y temen que con el ascenso al trono del príncipe William empeore.

Por estas razones, los Sussex habrían recurrido al consejo y la ayuda de Angela Pearl, una famosa astróloga de celebridades, que podría ayudarles a recuperar su popularidad y alcanzar el éxito que han estado persiguiendo desde hace años.

La astróloga fue quien compartió una carta fechada del 24 de octubre en la que Meghan y Harry le agradecen por una “conversación inspiradora”, además de enviarle buenos deseos a su familia en Ucrania.

Aunque no se detalló el motivo de la visita, se ha interpretado que sería un intento de los Sussex por restaurar su imagen.

¿Por qué la popularidad de Meghan Markle y el príncipe Harry ha disminuido en California?

Se dice que su decreciente popularidad en California parece una consecuencia de una combinación de factores: decepciones mediáticas y profesionales, desgaste de su narrativa pública, y un cambio en la percepción del público, que ya no los ve con la simpatía inicial.

Muchos creen que su asistencia a la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner también les ha afectado, las Kardashian compartieron fotos de la celebración en su perfil de Instagram en donde ellos aparecía, y solicitaron que fueran eliminadas.

Se cree que las Kardashian interpretaron esta petición como un gesto de superioridad por parte de los Sussex, generando una pésima narrativa en su contra.

