Meghan Markle incluye en su nueva promo el libro que Kate Middleton usó en proyecto real, ¿homenaje o simple coincidencia?

En medio del lanzamiento navideño de su marca “As ever”, Meghan Markle volvió a estar en el centro de la conversación digital. ¿La razón? Un detalle aparentemente pequeño dentro de la promoción que muchos seguidores de la realeza no pasaron por alto: la aparición del libro “El niño, el topo, el zorro y el caballo”, del autor e ilustrador Charlie Mackesy, el mismo creativo que colaboró con la princesa Kate Middleton en su concierto de villancicos del año pasado.

La presencia del libro en una de las imágenes promocionales habría un intenso debate en redes: ¿fue un guiño intencional a su cuñada o simplemente un bestseller elegido al azar? Aunque algunos lo interpretaron como coincidencia, otros consideran que nada dentro del branding de Meghan es casual.

El detalle que lo empezó todo: un marcapáginas y una página muy particular

Megan lanzó recientemente un set de regalo con dos frascos de miel y un marcapáginas de cuero negro, disponible de forma exclusiva en Godmothers, la boutique de lujo en Montecito propiedad de dos amigas cercanas de la duquesa.

En la promoción, el marcapáginas aparece dentro del célebre libro de Mackesy, abierto en una página con un mensaje emotivo: “Recuerda siempre que importas, eres importante y amado”. El tono amable, reflexivo y motivacional coincide con la estética que Meghan ha construido para su marca, basada en el bienestar emocional y los detalles hechos a mano.

Sin embargo, rápidamente surgió la comparación inevitable: Kate Middleton colaboró con Charlie Mackesy el año pasado para ilustrar el orden de servicio de su concierto “Together at Christmas” cuando se recuperaba de su tratamiento oncológico. Su colaboración fue ampliamente celebrada y simbólica, y fue por esta razón que la conversación digital no tardó en explotar.

¿Coincidencia o un guiño? Las reacciones encontradas en redes

Los comentarios se dividieron en dos bandos. Algunos usuarios señalaron que Meghan eligió justo” el libro asociado a un proyecto muy emocional de la princesa de Gales, interpretándolo como una especie de guiño, o incluso como una estrategia para generar titulares.

Hubo quienes fueron más críticos, señalando que “de todos los libros del mundo, tenía que usar este”. Pero también hubo quien defendió la elección, y es que el autor es uno de los más vendidos alrededor del mundo y tenerlo en casa no significa absolutamente nada relacionado con Kate.

Megan continúa impulsando su marca mientras su especial navideño ya está disponible en Netflix

El lanzamiento del set promocional coincidió en una semana importante para la duquesa. El especial navideño de su programa de Netflix “With Love, Meghan” ya está disponible en la plataforma, sumándose a la primera temporada que se estrenó en marzo y a la segunda que llegó en agosto.

En este episodio festivo, Meghan combina recetas, momentos personales y la participación de amigos cercanos, reforzando su identidad como anfitriona y figura de estilo de vida. El príncipe Harry incluso hace un cameo en el tráiler, cerrando con un beso en la cocina que recuerda el tono familiar que ambos buscan proyectar en su contenido audiovisual.

El especial forma parte del contrato millonario que la pareja mantiene con el gigante del streaming, un acuerdo que se ha catalogado como una “alianza sólida” pese a rumores previos sobre un posible distanciamiento entre ambas partes.

¿Homenaje o coincidencia? El detalle puede leerse de muchas formas, pero reafirma algo evidente: Meghan Markle continúa siendo una figura capaz de polarizar, inspirar y detonar debates, incluso con los elementos más simples. Mientras la discusión sobre si se trata de una referencia velada a Kate Middleton o no, lo que sí está claro es que cada movimiento de la duquesa sigue teniendo el poder de generar conversación a nivel global.