Kate Middleton revela su mejor estrategia de decoración para su nuevo hogar en Forest Lodge

Mientras el príncipe William piensa que la mudanza ha sido una pesadilla, Kate Middleton comparte su estrategia para decorar su nuevo hogar en Forest Lodge.

Diciembre 05, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Kate Middleton y el príncipe William se acaban de mudar a su “hogar definitivo” en Forest Lodge, y se dice que la mudanza no ha sido fácil, incluso algunos vecinos se han mostrado molestos y preocupados.

Sin embargo, parece que la más entusiasmada es Kate, pues tiene la oportunidad perfecta para decorar sus espacios con su distinguido gusto, y durante la visita de Estado del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, la princesa de Gales tuvo la oportunidad de hablar con la primera dama, Elke Büdenbender, sobre su estrategia de decoración.

La experta en lectura de labios Nicola Hickling examinó las imágenes del saludo diplomático y reveló que la princesa Kate y la primera dama hablaron sobre la reciente mudanza de la familia a Forest Lodge en Windsor.

Es maravilloso saber que se han mudado juntos a una nueva casa”, dijo Büdenbender después de que los cuatro se estrecharan la mano, según Hickling.

Fue entonces cuando Kate comentó cómo y cuándo comenzará con las decoraciones, sobre todo con las de las habitaciones.

Estamos creando algunos tableros de inspiración para la habitación y comenzaremos después de Navidad”, le dijo a la primera dama, según la lectora de labios.

"¿Puedes enviarme fotos cuando estén terminadas? Me encantaría ver el resultado”, preguntó la primera dama, a lo que Kate asintió con una sonrisa.

El príncipe William fue un poco más práctico sobre los cambios recientes y admitió ante el presidente que “la mudanza ha sido bastante desafiante con elementos de giro, pero lo estamos abordando”.

Jeff Spicer/Getty Images

El talento de Kate Middleton para el diseño de interiores

La mansión georgiana de ocho habitaciones le da a la familia un amplio espacio para crecer y le proporciona a Kate más oportunidades de mostrar su estilo de decoración “clásico contemporáneo” que sus hogares anteriores, señaló un artículo reciente en MailOnline .

Kate decoró con gran esmero las antiguas residencias reales de su familia en Adelaide Cottage, Nottingham Cottage, Anmer Hall y el Apartamento 1A del Palacio de Kensington, en ocasiones realizando renovaciones a gran escala.

Incluso el príncipe Harry ha elogiado el buen gusto de Kate y su talento para la decoración en su libro ‘Spare’.

kate middleton
Melisa Velázquez
