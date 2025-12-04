Charlotte Casiraghi lleva el abrigo con textura que todas queremos para ir a la oficina este invierno

El metro de Nueva York, se ha convertido en el escenario perfecto para que Chanel celebre su nueva colección de Métiers d’art 2026, bajo la dirección de Matthieu Blazy, donde se reunieron modelos, celebridades y actrices amantes de la moda y las pasarelas.

Una de las figuras que más acaparó miradas fue Charlotte Casiraghi, quien se consolidó entre las mejor vestidas gracias a su espectacular abrigo de estampado original y lleno de glamour.

Charlotte Casiraghi se roba las miradas con abrigo estampado en desfile de Chanel en Nueva York

La hija de Carolina de Mónaco, se ha robado las miradas con uno de los abrigos de la colección de Chanel, marca de la que es embajadora desde hace algún tiempo, y que ha lucido con gran porte y elegancia.

El vistoso abrigo de estampado de tigre y un vibrante color naranja, está confeccionado con hilos metalizados y botones joya, que ha llevado a modo de vestido y que ha combinado con medias de cristal en color negro y zapatos bicolor, una inspiración que recuerda a los años 30.

El maquillaje fue natural y el pelo está recogido en un elegante moño, que ha lucido sin pendientes, pues en su lugar ha optado por llevar varios anillos en la mano, un estilo sobrio, pero que sin duda le ha permitido destacar entre la larga lista de celebridades invitadas.

Charlotte Casiraghi se roba las miradas con abrigo estampado en desfile de Chanel en Nueva York Cindy Ord/WireImage

Chanel elige el metro de Nueva York para presentar su nueva colección Métiers d’art 2026

La colección Métiers D’Art 2026 toma como punto de partida el viaje que Gabrielle Chanel hizo a Nueva York en 1931, una parada camino a Hollywood que sirve a Blazy para inspirarse también en el universo del cine.

“El metro de Nueva York pertenece a todos. Lo frecuenta todo el mundo: estudiantes y revolucionarios; hombres de estado y adolescentes. Es un lugar lleno de encuentros enigmáticos pero maravillosos, un choque de arquetipos pop,donde todos tienen un destino y cada uno es único en su forma de vestir. Como en las películas, son los héroes de sus propias historias”, dice la maison.

La colección combina lo informal con lo chic, aunando artesanía y cultura pop, escribiendo una historia de amor entre París y Nueva York.

