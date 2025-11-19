Suscríbete

Charlotte Casiraghi

Carlota Casiraghi presenta “La Fêlure” el libro que muestra su lado más filosófico.png
Realeza
Charlotte Casiraghi revive el estilo noventero de Cher Horowitz con un traje amarillo en tweed
El guiño fashionista de la royal monegasca que homenajea al icónico look de Clueless mientras celebra el Día Nacional de Mónaco.
Noviembre 19, 2025
 · 
Lily Carmona