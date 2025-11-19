Entretenimiento
Charlotte Casiraghi
Realeza
Charlotte Casiraghi revive el estilo noventero de Cher Horowitz con un traje amarillo en tweed
El guiño fashionista de la royal monegasca que homenajea al icónico look de
Clueless
mientras celebra el Día Nacional de Mónaco.
Noviembre 19, 2025
·
Lily Carmona