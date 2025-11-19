Suscríbete
Charlotte Casiraghi revive el estilo noventero de Cher Horowitz con un traje amarillo en tweed

El guiño fashionista de la royal monegasca que homenajea al icónico look de Clueless mientras celebra el Día Nacional de Mónaco.

Noviembre 19, 2025 • 
Lily Carmona
Carlota Casiraghi presenta “La Fêlure” el libro que muestra su lado más filosófico.png

Carlota Casiraghi deslumbra con atuendo amarillo de tweed.

Getty Images

En el Día Nacional de Mónaco, una jornada marcada por tradición y solemnidad, los miembros de la familia Grimaldi volvieron a acaparar los reflectores con sus apuestas estilísticas. Entre ellos, Charlotte Casiraghi destacó con un look inesperadamente vibrante: un traje amarillo en tweed que, además de honrar a Chanel, su maison predilecta, evocó de inmediato el icónico outfit que Cher Horowitz llevó en “Clueless”.
Un guiño noventero perfectamente ejecutado que combinó nostalgia pop, elegancia francesa y el sello que caracteriza a la Royal.

Un look que mezcla nostalgia o ventera y maestría francesa

La aparición de Charlotte en el Palacio Grimaldi dejó claro que el tweed sigue siendo su territorio natural. Sin embargo, esta vez apostó por una versión más alegre y luminosa, muy distinta a los tonos sobrios que suele lucir para los actos institucionales. El traje, compuesto por una chaqueta clásica y una falda midi a juego, se construyó en un tweed amarillo bordado con hilos en negro y gris, además de pequeñas lentejuelas que daban un efecto brillante pero discreto.

El resultado fue un conjunto que equilibraba tradición y modernidad: lo suficiente para honrar el carácter solemne del evento, pero también para rendir tributo a ese traje amarillo que Alicia Silverstone convirtió en un símbolo cultural en los 90.

El traje amarillo que enamoró en “Clueless” y encuentra eco en Mónaco

El paralelismo es inevitable. El look de Cher en la popular cinta de los 90 es uno de los más reconocibles de la moda cinematográfica: un conjunto de falda y blazer a cuadros en amarillo vibrante que representaba el espíritu despreocupado y glamuroso de la década.

La elección de Charlotte funciona como un homenaje elegante y contemporáneo, pues aunque su traje es más sobrio, su paleta y su estructura rígida evocan directamente a la pieza cinematográfica, la cual corrió a cargo de la diseñadora de vestuario Mona May, para la cual, según expertos, se inspiró en los diseños de marcas como Jean Paul Gaultier o Dolce & Gabbana.

Los accesorios con los que Charlotte elevó el atuendo

Fiel a su papel como embajadora de Chanel, Charlotte complementó su look con piezas clave de la casa. Los pendientes metálicos con forma de estrella, en acabado dorado, aportaron un toque futurista que rompía con la estética clásica del tweed.

El bolso, el modelo 25 de Chanel, añadió un acento contemporáneo: elaborado en piel negra arrugada y con herrajes dorados, una de las apuestas más fuertes de La Firma para la temporada otoño-invierno 2025/26.

Otro elemento que complementó su look fueron sus medias negras semitransparentes y sus zapatos de salón con pulsera al tobillo, un combo que estiliza y aporta estructura.

Con un traje amarillo que funciona historia, tendencia y nostalgia pop, Charlotte Casiraghi logró uno de los momentos de estilo más comentados del Día Nacional de Mónaco. Su guiño a la cinta “Clueless” no solo refrescó la jornada ceremonial, sino que confirmó el poder tweed del y de Chanel para reinventarse sin perder elegancia.

