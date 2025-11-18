Suscríbete
Realeza

La reina Letizia lleva las uñas navideñas ideales para este invierno

Si estás buscando inspiración para un manicure navideño pero sin caer en lo recargado, la reina Letizia tiene justo el estilo perfecto para estas fiestas.

November 17, 2025 • 
Karen Luna
Letizia Ortiz

La reina Letizia lleva las uñas navideñas ideales para este invierno

(Getty Images)

Si este año buscas un manicure navideño que se vea bonito, fácil de llevar y cero exagerado, la reina Letizia es la mejor inspiración. Ella sigue apostando por algo que parece sencillo, pero que en realidad es el secreto de un look impecable; uñas naturales, bien limadas, cuidadas y con ese brillo discreto que combina con absolutamente todo en invierno.

El encanto de lo natural también es navideño

A veces pensamos que Navidad es igual a glitter, rojo intenso y diseños llamativos… pero Letizia demuestra que no. En sus apariciones de invierno, la reina suele llevar sus uñas sin esmalte de color o con un brillo casi invisible, y aun así se ven pulidas, limpias y muy elegantes.
Esa naturalidad encaja perfecto con sus looks invernales —desde vestidos rojos hasta trajes sobrios— porque no compite con la ropa, solo la complementa. Es esa vibra de “todo bajo control” que muchas mujeres buscamos para estas fechas.

Por qué sus uñas naturales sí funcionan como uñas navideñas

  • No saturan el look, y en estas fechas eso se agradece. Si llevas prendas brillantes, texturas gruesas o maquillaje más cargado, las uñas discretas equilibran todo.
  • Rejuvenecen muchísimo, porque permiten que las manos se vean limpias, suaves y bien cuidadas.
  • Son prácticas, ideales si no quieres pasar horas en el salón o no te va el esmalte permanente.
  • Y lo mejor: van con cualquier plan, desde una cena formal hasta un día normal en la oficina.
Spanish Royals Visit China - Day 2

Las uñas naturales de la reina Letizia son la prueba de que el estilo navideño no siempre necesita color para sentirse especial.

Getty Images

Cómo copiar el estilo de la reina Letizia este invierno

Lo bonito de este tipo de uñas es lo fácil que es lograrlas en casa:

  • Mantén la forma redondeada o ligeramente ovalada, que suaviza visualmente la mano.
  • Exfolia ligeramente y aplica aceite de cutículas cada noche; es el verdadero truco para que se vean sanas.
  • Usa un endurecedor o brillo transparente para ese acabado limpio que tanto caracteriza a Letizia.
  • Si quieres sumar un guiño navideño, prueba un top coat con un brillo muy suave, apenas perceptible, que ilumine sin llamar la atención.
Las uñas naturales de la reina Letizia son la prueba de que el estilo navideño no siempre necesita color para sentirse especial. A veces, lo más simple es también lo más elegante… y lo que mejor se adapta a la vida real.

Karen Luna
