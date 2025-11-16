Anne Hathaway estrena tinte de pelo y es el tono que querrás lucir en invierno para ocultar las canas

Anne Hathaway está cerrando el año con uno de los cambios de look más sutiles, elegantes y rejuvenecedores hasta la fecha. A pocos días de haber celebrado su cumpleaños número 43, la actriz sigue siendo poseedora de un tono de pelo que desde su aparición en el show de Balenciaga de este año ha causado sensación entre estilistas y amantes de la coloración: el cinnamon espresso, un castaño profundo con matices cálidos que iluminan el rostro y, además, es una gran alternativa para disimular canas de forma natural y favorecedora.

Este tinte, realizado por su estilista de confianza, Adir Abergel, es un tono que tiene todo para convertirse en la apuesta ganadora del invierno.

¿Cuál es el tono cinnamon espresso?

El cinnamon espresso es un castaño oscuro enriquecido con destellos canela, rojizos y dorados, los cuales crean un efecto cálido, luminoso y multidimensional sobre la melena.

Una de las grandes ventajas de este color, y la razón por la que está ganando mucha popularidad, es que combina profundidad con luz: mantiene la base oscura para un acabado sofisticado, pero agrega reflejos cálidos que suavizan los rasgos y aportan brillo instantáneo.

¿Por qué este color ayuda a disimular las canas?

Si estás buscando un tono que oculte canas sin oscurecer demasiado, el cinnamon espresso es el color indicado para ti.

Sus reflejos cálidos permiten que las hebras grises se integren mejor dentro del color, evitando el contraste marcado que suele ocurrir con tintes muy oscuros o muy fríos, dando como resultado un acabado muy natural, suave y que aporta una apariencia muy saludable al pelo.

Este tinte de pelo es la opción perfecta para aquellas que no quieren realizar retoques constantes y buscan una transición elegante entre el crecimiento y la coloración.

Anne Hathaway confirma que el castaño cálido es el mejor para rejuvenecer

Este color, gracias a su profundidad, ayuda a resaltar el color de la piel; es un tono muy noble que funciona bien tanto en pieles claras como en oscuras. Aporta mucha luminosidad en las facciones, pues suaviza el contraste entre el pelo y la piel. Además de potenciar el brillo natural de la melena, sobre este tipo de base las canas suelen integrarse con mayor facilidad, haciendo que el crecimiento sea menos evidente; por supuesto que estos matices ayudan a aportar una suavidad visual que favorece muchísimo.

Anne Hathaway, que el tinte de pelo castaño cálido, especialmente el tono cinnamon espresso, ofrece luz, suavidad y un efecto antiedad instantáneo, al mismo tiempo que ayuda a camuflar las canas sin esfuerzo. Si estabas buscando un tinte sofisticado, favorecedor y perfecto para iniciar el 2026 con un globo renovado, esta es la opción para ti.