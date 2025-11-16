¿Esquivó la pregunta? Así reaccionó William al ser cuestionado sobre lo sucedido con su tío, el príncipe Andrés

Si hay algo que el príncipe William ha aprendido a la perfección, es el arte de esquivar las preguntas incómodas. En plena gira por Brasil, donde promovió su iniciativa medioambiental Earthshot Prize, el heredero al trono británico fue sorprendido con una pregunta sobre su tío, el príncipe Andrés, quien fue recientemente despojado de sus títulos reales tras los escándalos que lo relacionaban con el criminal Jeffrey Epstein. Fiel a su estilo diplomático, William optó por desviar la conversación con elegancia.

El incómodo momento en Brasil

Durante la cumbre climática celebrada el pasado 5 de noviembre, William conversaba con la periodista Christiane Amanpour de CNN cuando la reportera abordó el tema que nadie se atrevía a tocar: ¿cómo afronta la familia real los recientes cambios tras el retiro de títulos de Andrés?

El príncipe, sin perder la compostura ni la sonrisa, respondió con lo que muchos calificaron como una maniobra magistral de relaciones públicas. “Creo que el premio Earthshot es un ejemplo clásico de cambio”, contestó, transformando la pregunta sobre su familia en una oportunidad para hablar de su proyecto más querido.

“En lugar de hablar de ello, lo estamos haciendo”, añadió con tono firme. “Estas personas son los verdaderos héroes de acción de todos los tiempos, y el cambio vendrá apoyándolos, no por lo que yo haga”.

La caída definitiva del príncipe Andrés

Las declaraciones de William llegan apenas unas semanas después de que el rey Carlos III retirara oficialmente a su hermano menor todos sus títulos y distinciones reales, tras años de controversia y acusaciones de abuso sexual. Andrés, que en el 2022 llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, una de las presuntas víctimas de Epstein, ha negado reiteradamente cualquier delito.

El Palacio de Buckingham fue tajante en su comunicado publicado el 30 de octubre: “Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y las distinciones del príncipe Andrés. Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que él sigue negando las acusaciones en su contra”.

William, Kate y la estrategia del silencio

Aunque los príncipes de Gales no han emitido comentarios directos sobre el caso, fuentes cercanas a la familia real confirmaron que ambos, junto con la reina Camila, respaldaron la decisión de Carlos. Recordemos que el palacio, en ese mismo comunicado, hizo énfasis en su solidaridad con las víctimas de abuso: “Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, Y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes”.

El futuro monarca británico parece decidido a mantener el foco en su labor ambiental y evitar que los escándalos familiares sigan empañando su imagen pública.

Con esta respuesta evasiva, pero impecablemente calculada, el príncipe William demuestra que, en la monarquía moderna, la prioridad es proteger a la corona.