Jackie Kennedy y los 7 básicos de moda que la convirtieron en un ícono de elegancia y que puedes copiar

Refinada, sofisticada y siempre fiel a su esencia, Jackie Kennedy pasó a la historia como una de las mujeres mejor vestidas de su época, con un estilo que mezclaba los clásico de la moda europea con la modernidad de la moda americana de una forma impecable.

Su estilo sencillo y atemporal ha trascendido décadas, pues sigue siendo un modelo de inspiración para las amantes de la moda; sin embargo, lucir tan refinada como ella no es difícil, pues solo basta con adaptar sus básicos.

Los básicos de moda que convirtieron a Jackie Kennedy en un ícono

Los looks de la Primera Dama, se caracterizan por el uso de básicos atemporales, prendas sobrias y elegantes que le permitieron crear una imagen sofisticada y llena de elegancia, y que tú puedes adaptar a tu estilo.

Vestido tipo shift

Se trata de un vestido sencillo, de corte recto y líneas limpias que se convirtió en una de las prendas más representativas de Jackie, quien solía llevarlo en tonos pastel o nuestros, pero que elevaba con guantes y joyas discretas a juego, un claro ejemplo de lujo silencioso.

Los básicos de moda que convirtieron a Jackie Kennedy en un ícono Michael Ochs Archives/Getty Images

El traje de dos piezas

En la actualidad, Kate Middleton o la reina Letizia deslumbran con sus trajes de chaqueta y pantalón; sin embargo, fue Jackie, una de las primeras en hacer de este look su sello personal.

Los conjuntos de Jackie, compuestos por chaqueta corta y falda lápiz, muchos de ellos firmados por Chanel o Givenchy, marcaron una era.

Los básicos de moda que convirtieron a Jackie Kennedy en un ícono Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images

Las perlas

La Primera Dama de los Estados Unidos, solía usar collares de perlas para darle el toque final a sus looks más formales, reforzando su imagen de elegancia y sofisticación, sin llegar a la exageración.

Los básicos de moda que convirtieron a Jackie Kennedy en un ícono Bettmann/Bettmann Archive

Pañuelos

Ya sea en el cuello, sobre la cabeza o anudado al bolso, este accesorio era uno de sus favoritos, pues con ellos podía añadir color y un toque francés que elevaba cualquier atuendo.

Los básicos de moda que convirtieron a Jackie Kennedy en un ícono Getty Images/Getty Images

Looks monocromáticos

Jackie evitaba el ruido visual, es decir, decía no a los estampados exagerados o a los colores estridentes, en su lugar optaba por conjuntos monocromáticos en tonos neutros o pasteles para lograr armonía en su outfit, de esta manera podía lucir elegante sin gastar tanto dinero.

Los básicos de moda que convirtieron a Jackie Kennedy en un ícono WWD/Penske Media via Getty Images

Invertir en básicos de buena calidad

Otra de sus estrategías, era invertir en prendas de buena calidad, que más tarde podía combinar con prendas de bajo costo y conseguir looks de pasarela, pues con esta combinación, tu armario luce más amplio y lujoso, sin gastar tanto.

Los básicos de moda que convirtieron a Jackie Kennedy en un ícono Getty Images

Colores neutros

Uno de los sellos de estilo de Jackie Kennedy era su preferencia por los tonos neutros, como el marino, blanco, negro o pasteles suaves, que combinaba con colores más vivos o accesorios llamativos. Esta fórmula lograba que incluso las prendas más sencillas lucieran elegantes y sofisticadas.

Los básicos de moda que convirtieron a Jackie Kennedy en un ícono Michael Ochs Archives/Getty Images

Jackie Kennedy entendió algo que pocas personas logran: la verdadera elegancia está en la simplicidad, la calidad y la coherencia.

