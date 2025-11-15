Suscríbete
Jackie Kennedy y los 7 básicos de moda que la convirtieron en un ícono de elegancia y que puedes copiar

Jackie Kennedy no solo fue la Primera Dama de Estados Unidos, también se convirtió en un ícono de estilo eterno gracias a sus básicos atemporales que aún puedes hacer tuyos.

November 15, 2025 • 
Melisa Velázquez
Refinada, sofisticada y siempre fiel a su esencia, Jackie Kennedy pasó a la historia como una de las mujeres mejor vestidas de su época, con un estilo que mezclaba los clásico de la moda europea con la modernidad de la moda americana de una forma impecable.

Su estilo sencillo y atemporal ha trascendido décadas, pues sigue siendo un modelo de inspiración para las amantes de la moda; sin embargo, lucir tan refinada como ella no es difícil, pues solo basta con adaptar sus básicos.

Los looks de la Primera Dama, se caracterizan por el uso de básicos atemporales, prendas sobrias y elegantes que le permitieron crear una imagen sofisticada y llena de elegancia, y que tú puedes adaptar a tu estilo.

Vestido tipo shift

Se trata de un vestido sencillo, de corte recto y líneas limpias que se convirtió en una de las prendas más representativas de Jackie, quien solía llevarlo en tonos pastel o nuestros, pero que elevaba con guantes y joyas discretas a juego, un claro ejemplo de lujo silencioso.

El traje de dos piezas

En la actualidad, Kate Middleton o la reina Letizia deslumbran con sus trajes de chaqueta y pantalón; sin embargo, fue Jackie, una de las primeras en hacer de este look su sello personal.

Los conjuntos de Jackie, compuestos por chaqueta corta y falda lápiz, muchos de ellos firmados por Chanel o Givenchy, marcaron una era.

Las perlas

La Primera Dama de los Estados Unidos, solía usar collares de perlas para darle el toque final a sus looks más formales, reforzando su imagen de elegancia y sofisticación, sin llegar a la exageración.

Pañuelos

Ya sea en el cuello, sobre la cabeza o anudado al bolso, este accesorio era uno de sus favoritos, pues con ellos podía añadir color y un toque francés que elevaba cualquier atuendo.

Looks monocromáticos

Jackie evitaba el ruido visual, es decir, decía no a los estampados exagerados o a los colores estridentes, en su lugar optaba por conjuntos monocromáticos en tonos neutros o pasteles para lograr armonía en su outfit, de esta manera podía lucir elegante sin gastar tanto dinero.

Invertir en básicos de buena calidad

Otra de sus estrategías, era invertir en prendas de buena calidad, que más tarde podía combinar con prendas de bajo costo y conseguir looks de pasarela, pues con esta combinación, tu armario luce más amplio y lujoso, sin gastar tanto.

Colores neutros

Uno de los sellos de estilo de Jackie Kennedy era su preferencia por los tonos neutros, como el marino, blanco, negro o pasteles suaves, que combinaba con colores más vivos o accesorios llamativos. Esta fórmula lograba que incluso las prendas más sencillas lucieran elegantes y sofisticadas.

Jackie Kennedy entendió algo que pocas personas logran: la verdadera elegancia está en la simplicidad, la calidad y la coherencia.

