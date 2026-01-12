Jennifer Lawrence deslumbra en los Golden Globes con un vestido transparente de flores que robó miradas

La noche del domingo 11 de enero, se celebró la importante ceremonia de los Golden Globes, también conocidos como Globos de Oro, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California, donde se dieron cita los mejores actores de Hollywood para desfilar por la alfombra roja, haciendo una gran despliegue de glamour y belleza.

Una de las artistas que más deslumbró a su paso, fue Jennifer Lawrence, nominada en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo en la película Die My Love, basada en la novela Matate, amor de Ariana Harwicz.

El vestido de Givenchy con transparencia que usó Jennifer Lawrence en los Golden Globes

Para la gran noche, Jennifer sorprendió al llevar un vestido de la firma Givenchy, diseñado por Sarah Burton, un diseño estilo sheer con transparencias estratégicas, confeccionado en tul nude o malla muy fina que deja ver la piel, siguiendo la tendencia de “naked dressing”.

El vestido de escote profundo, y caída fluida con recortes en la cintura que añaden dinamismo y acentúan la silueta, contaba con bordados con motivos florales en tonos pastel como el verde y rosa, colocados de forma estratégica para cubrir zonas claves del cuerpo.

La actriz combinó el vestido con mangas tipo estola de satén rosa pastel y bordados idénticos al vestido, aportando un toque de contraste opaco y elegancia extra.

Maquillaje de Jennifer Lawrence en los Golden Globes

En cuanto al beauty look, Lawrence decidió llevar su larga melena rubia suelta con un estilo natural, que reafirma las tendencias del 2026 que buscan proyectar una imagen menos estilizada.

En cuanto al maquillaje, también aportó por un look discreto y natural, sin restar elegancia, para dejar todo el protagonismo al vestido, que se ha convertido en uno de los más memorables y comentados de la noche.

Expertos aseguran que Jennifer Lawrence logró sorprender con su estilismo, pues siempre se había caracterizado por mantener un estilo mucho más sobrio ligado al “lujo silencioso”, y esta noche se ha llevado un look completamente diferente, más atrevido y sensual.

