Kendall Jenner apuesta por el vestido minimalista que querrás en tu clóset durante su paso por Milan Fashion Week

Como ya es costumbre, Kendall Jenner volvió a convertirse en un referente de estilo durante su participación en Milan Fashion Week, donde asistió al desfile de Giorgio Armani apostando por un vestido negro minimalista que seguramente querrás tener en tu clóset como el básico infalible al que recurras cuando busques un atuendo elegante, sobrio y refinado.

Desde la front row, la modelo de 30 años le dijo ‘sí’ a una silueta midi sin mangas con textura, confirmando que el minimalismo sigue siendo el estilo que dominará las tendencias este año.

Kendall Jenner apuesta por un vestido minimalista

El black dress es un básico que todas deberíamos tener en nuestro clóset, pues es esa prenda que siempre nos sacará de un apuro o a la que recurrimos cuando buscamos proyectar una imagen refinada y elegante en cuestión de segundos.

Kendall Jenner sabe a la perfección esta regla y por esa razón asistió a la primera fila del desfile de Giorgio Armani en la Semana de la Moda de Milán, apostando por un modelo floral con corte limpio que resaltó su silueta y que ya se ha convertido en la inspiración de más de una de nosotras.

La modelo supo complementar a la perfección su atuendo apostando por llevarlo con unas sandalias de tiras ultrafinas, una capa tipo chal en el mismo color del vestido con textura floral y unas gafas oscuras que elevaron por completo su look.

Kendall Jenner en el show de Emporio Armani durante Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027 Alessandro Levati/Getty Images

Kendall Jenner, la musa de las pasarelas

Para nadie es un secreto que la modelo ha sabido hacerse un lugar muy importante en la industria participando como musa de diversas marcas como Prada, Fendi, Versace e incluso Dolce & Gabbana, por lo que su presencia en la edición Otoño/Invierno 2026/2027 era sumamente esperada.

Y es que la integrante del clan Kardashian-Jenner está en su momento dorado, cosechando éxitos a donde va. No solo se ha convertido en la imagen oficial de una línea de cosméticos de gran renombre en el mundo, sino que también en días recientes se encargó de protagonizar la portada de “Vogue Francia”, para su edición de marzo.

Los planes a futuro de Kendall, ¿se convierte en madre?

Recientemente, la modelo ocupó los titulares al revelar una “lista secreta” de nombres de bebés que tiene en su poder para el momento en el que se convierta en madre. Durante una charla en el podcast “In Your Dreams With Owen Thiele”, explicó que no tiene la intención de continuar con la tradición familiar de incluir nombres con “K” en sus hijos.

Muchos fanáticos, luego de esta revelación, comenzaron a especular si la modelo estaría pensando en convertirse en madre pronto; sin embargo, Kendall fue contundente al mencionar que en algún momento había imaginado convertirse en madre a los 27, pero que por el momento se encuentra disfrutando de su libertad. Aunque no ha descartado la idea, pues le gustaría tener dos bebés en el futuro.

Definitivamente, Kendall Jenner se encuentra en su mejor momento, triunfando en el mundo de la belleza así como en el de la moda, y así lo dejó claro al asistir a Milan Fashion Week con un vestido minimalista elegante que todas queremos tener en nuestro armario, ¡ya!