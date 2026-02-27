Suscríbete
Entretenimiento

¡Courteney Cox y David Arquette juntos de nuevo! Así posaron con el elenco original de “Scream” 30 años después

El elenco original de la icónica cinta de los 90 se reunió en Los Ángeles para celebrar los 30 años de la franquicia durante el estreno de “Scream 7”.

Febrero 26, 2026 • 
Lily Carmona
¡Courteney Cox y David Arquette juntos de nuevo! Así posaron con el elenco original de “Scream” 30 años después.png

Los actores posaron en una foto grupal con los miembros del cast original de “Scream”

Getty Images

En 1996, “Scream” no solamente revivió el cine slasher, sino que también comenzó una historia que pasaría a formar parte de la cultura pop que, 30 años después, sigue siendo considerada un ícono del terror.

La película dirigida por Wes Craven ha regresado una vez más, presentándonos su séptima entrega y regresando de forma icónica, reuniendo al cast que la convirtió en un fenómeno. Por esa razón, que Courteney Cox y David Arquette llegaran a la premiere de “Scream 7” para posar juntos de nuevo con sus compañeros de cast, nuestro lado fan no lo soportó.
Así fue el reencuentro más emotivo del elenco original de “Scream” 30 años después de su estreno.

El elenco que marcó a una generación

En 1996, Neve Campbell, Matthew Lillard, Skeet Ulrich, Courteney Cox y David Arquette formaron parte de una de las cintas de terror más icónicas de todos los tiempos.

El ficticio pueblo de Woodsboro fue el escenario para seguir a Sidney Prescott y su grupo de amigos mientras, perseguidos por un asesino enmascarado, trataban de revelar la verdadera identidad de “Ghostface”.

Y el pasado miércoles por la noche, durante la alfombra roja de la premiere de su séptima entrega, volvimos a regresar en el tiempo al ver al elenco original posar en conjunto, regalándole a los fans de la franquicia uno de los encuentros más sorprendentes en lo que va del año.

Y una de las cosas que más sorpresa generó fue ver a Courteney Cox y David Arquette juntos de nuevo, luego de haberse divorciado en 2013. A pesar de que la separación entre ambos actores sucedió en un entorno amistoso por el bien de su hija en común, diversos fanáticos expresaron sorpresa al verlos reunidos, A pesar de no haber posado uno al lado del otro.

¿Un reencuentro polémico?

Además de la sorpresa que desató el reencuentro del cast original, también llamó la atención el regreso de Campbell, ya que en la entrega anterior, estrenada en 2023, la actriz decidió ausentarse de la franquicia debido a desacuerdos económicos entre ella y la producción de la película.

"Scream 7" - Global Premiere

Courtney Cox, Skeet Ulrich, Neve Campbell, David Arquette y Matthew Lillard en la premiere de “Scream 7".

Eric Charbonneau/Getty Images for Paramount Pictures

Sin embargo, para esta séptima entrega, regresa para darle vida una vez más a Sidney Prescott, marcando un nuevo capítulo en la saga.

Matthew Lillard también retomará su papel como Stu Macher, situación que lo ha mantenido nervioso debido a que el personaje aparentemente murió en la primera película. En entrevistas para “People”, el legendario actor compartió estar consciente del riesgo que implicaba volver a interpretar al personaje y que, a pesar de que está emocionado por lo que el público verá en esta nueva entrega, los nervios sobre su reacción y aprobación de los fans han sido un tema que no ha podido evitar.

¿De qué trata “Scream 7”?

La nueva entrega de Scream estará dirigida por Kevin Williamson, quien se encargó de escribir el guion para la primera entrega de esta saga. En su versión volverá a traer de vuelta a varios miembros del elenco original al mismo tiempo que a nuevas incorporaciones al cast como Isabel May y Mckenna Grace.

En esta ocasión, la película seguirá la travesía del nuevo “Ghostface”, quien regresa a perturbar la tranquilidad de Sidney, quien había comenzado a construir una nueva vida. Nuestra protagonista tendrá que hacer acopio de toda su valentía para enfrentar de nuevo al asesino, pues esta vez el objetivo es su hija Tatum, por lo que tendrá que mover cielo, mar y tierra para protegerla y evitar que los sucesos del pasado vuelvan a repetirse.

La nueva entrega de “Scream” ya se encuentra en cines, y su estreno no solo nos regaló uno de los encuentros más inesperados del año: Courteney Cox, David Arquette y el elenco original de la primera entrega, sino que también nos hizo viajar 30 años en el tiempo.

Courteney Cox
