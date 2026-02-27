Tendencias de primavera 2026: 5 diseños de uñas elegantes que dominarán la temporada

La temporada de calor está a unos días de comenzar y la industria de la belleza y la moda ya se está preparando para darle la bienvenida. Por supuesto que dentro de estos rubros las uñas no podían faltar y, al igual que en estas dos grandes industrias, el mundo del nail art ya está con las tendencias de primavera 2026 para apostar por ideas creativas, llenas de color, femeninas y sumamente favorecedoras.

Si estabas buscando el diseño de uñas perfecto para lucir en esta nueva estación, revisa estos cinco diseños de uñas elegantes que dominarán la temporada más calurosa del año.

Crystal French

Si pensabas que el manicure francés ya nos había regalado todas las versiones posibles, te equivocaste, pues esta primavera llega con una nueva forma que no solo es elegante, sino también sumamente femenina. Él parte de resaltar la icónica luna del francés, pero en una versión difuminada para hacer que el diseño se vea más clásico y sofisticado.

Para lograrlo, tendrás que colocar una base de tu color favorito y encima de esta realizar el trazo, pero no con el blanco tradicional, sino con un color más suave, pues encima agregarás una nueva capa de base para que el blanco se perciba difuminado.

Uñas maximalistas

El maximalismo será una gran constante en los diseños de uñas de esta primavera 2026 y se llevará tanto en uñas largas como cortas, apostando por combinar paletas que incluyan cafés, tonos joya, colores crema y, por supuesto, relieves dorados.

Uñas pastel

La temporada de primavera traerá de regreso los colores pastel, principalmente en el efecto aura, que estará regresando para posicionarse como una de las propuestas más coloridas y femeninas de la temporada.

Uñas francesas con ojo de gato

El francés estará dominando la temporada con esta otra presión, la cual consiste en formar la característica media luna con ayuda de las partículas magnéticas que componen a este efecto tan popular. El plus de este diseño es el francés doble que se forma con ayuda del efecto cromado, haciendo que las uñas luzcan elegantes y con mucho brillo.

Uñas guava

También conocidas como uñas guayaba, son una tendencia que se realiza con ayuda del efecto ojo de gato para recrear los colores de las guayabas que aún no están maduras y cuentan con un color verde por fuera y rosado por dentro.

Esta tendencia estará dominando la temporada gracias a la frescura que aporta a las manos y a los bonitos colores que se difuminan, logrando una visión doble de ambos tonos.

Estas son las tendencias de primavera 2026 en el mundo del nail art que no puedes dejar pasar en estos días calurosos. Si aún no sabías qué ideas elegir para tu próximo set, ahora ya tienes en tu poder 5 diseños de uñas elegantes que dominarán la temporada.