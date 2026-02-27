Jennifer Garner revela su secreto beauty para verse joven: 5 flequillos que rejuvenecen a los 50

Durante una reciente entrevista en el podcast “Not Gonna Lie”, Jennifer Garner habló abiertamente sobre su postura a los procedimientos estéticos, dejando claro que, aunque ha probado el bótox en el pasado, no es algo que vaya con ella.

La actriz de 53 años reveló su secreto de belleza que la ha ayudado hasta ahora a suavizar sus facciones, enmarcar su rostro y restar años sin tener que recurrir al bisturí: el flequillo.

Así que si tú, como ella, estás buscando opciones naturales que te ayuden a verte y sentirte fresca sin tener que pisar un quirófano, revisa los cinco flequillos que rejuvenecen a los 50 mientras favorecen tu imagen.

Flequillo coreano

Este fleco se caracteriza por tener una apariencia fina y ligera. Se ha popularizado recientemente gracias a la ola hallyu, así como la llegada de producciones coreanas a nuestros televisores, donde podemos inspirarnos de las celebridades surcoreanas para recrear sus estilos elegantes.

Este flequillo suele ir ligeramente abierto al centro, evitando la apariencia recta o pesada, pues su objetivo es que la frente se perciba de manera suave, pero al mismo tiempo los mechones que lo conforman ayudan a cubrir o disimular líneas de expresión sutiles en esta zona.

Flequillo cortina

Los curtain bangs son un estilo que nace de un partido en la zona de en medio que busca fundirse a los laterales con el resto del corte de pelo que llevemos.

Este fleco favorece a la mayoría de los rostros y es el favorito de muchas, ya que aporta movimiento de forma inmediata al pelo, permitiendo que la atención de arrugas o signos de envejecimiento se desvíe mientras enmarca el rostro para hacerlo lucir más joven.

Flequillo shag

Inspirado en el corte del mismo nombre, este flequillo apuesta por un estilo degrafilado, ligero y con mucho movimiento, pues su objetivo es generar volumen en la zona superior de la coronilla sin llegar a algo exagerado.

Este volumen es el que ayuda a crear la ilusión visual de un lifting natural en la zona de los ojos, y aunque se puede adaptar a cualquier tipo de melena, el pelo ondulado o con textura natural es su mejor aliado.

Flequillo Birkin

Popularizado por la legendaria Jane Birkin, este flequillo se caracteriza por ser recto pero suave, pues busca una apariencia ligeramente despeinada que proyecte un acabado liviano; pues lo que busca es enmarcar el rostro y aportar un toque juvenil, así como fresco, a nuestras facciones.

Jane Birkin y su icónico flequillo. Steve Wood/Getty Images

Flequillo lateral

Aunque este pertenece a los estilos clásicos, no por ello es menos favorecedor. Y es que solo basta con cambiar o dirigir una porción de pelo hacia el lado más favorecedor de nuestro rostro para lograr un estilo que nos ayude a proyectar una imagen moderna y fresca.

Este fleco no se ha convertido en el favorito de muchas solo por su capacidad rejuvenecedora, sino también por su versatilidad, ya que se adapta a cualquier textura capilar, longitud y estilo.

Jennifer Garnes, ¿en contra de las cirugías?

La protagonista de “Si yo tuviera 30” recientemente visitó el podcast “Not Gonna Lie”, donde platicó con Kylie Kelce de forma honesta sobre su postura ante los procedimientos estéticos, recordando que en el pasado llegó a utilizar bótox, pero que ya no lo hace, negando también haber recurrido hasta el momento a la práctica de tratamientos quirúrgicos que la ayuden a verse más joven.

Con su característico sentido del humor, Jennifer confesó que por el momento no busca tener un rostro rígido ni tampoco someterse a algo que la haga perder sus expresiones naturales. A pesar de ello, destacó que sí acude a una visita anual al dermatólogo, en donde le realizan no invasivos para mantener la piel saludable que tanto la ha caracterizado en estos años.

La actriz reconoció que no está en contra de las cirugías ni tampoco de las personas que deciden recurrir a ellas, haciendo énfasis en que esa decisión le pertenece a cada persona, a la par que revelaba que su secreto para mantener su imagen siempre fresca es recurrir al uso del flequillo, pues este la ha ayudado a disimular las arrugas que se presentan en la zona de la frente.

Si tú, como Jennifer Garner, estás buscando una alternativa para disimular los signos de la edad sin tener que recurrir a procedimientos invasivos, recuerda considerar estos flequillos que rejuvenecen a los 50 y se han convertido en el secreto de belleza de muchas celebridades.