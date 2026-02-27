Maddox, hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, elimina el apellido del actor de su nombre; esta fue la razón

Reportes de diversos medios internacionales han señalado que Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, ha decidido eliminar el apellido “Pitt” de sus créditos profesionales. El cambio habría sido anunciado durante la exhibición de la película “Couture”, la cual dirigió la también actriz y se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre del año pasado.

Ahora, luego del estreno de la película en cines franceses, el nombre del joven de 24 años vuelve a aparecer de la misma manera, confirmando que la modificación fue algo intencional.

Maddox pone “distancia” de su padre en el entorno profesional

Maddox participó en “Couture” como asistente de dirección, colaborando hombro a hombro con su madre en un proyecto que aborda la historia de una cineasta estadounidense que, tras ser diagnosticada con cáncer de mama, viaja a Francia.

La razón por la que este detalle generó debate a nivel internacional es porque, en 2024, durante el estreno de la película “María”, protagonizada por Angelina , Maddox aparecía acreditado como “Jolie-Pitt”, luego de su participación como asistente de producción.

Maddox se suma a sus hermanos

Maddox no es el único de los seis hijos de la expareja en decidir prescindir del apellido de su padre, pues en los últimos años sus hermanas Zahara, Shiloh y Vivienne también hicieron lo mismo.

Maddox Chivan Jolie en el estreno de ‘Maria’. John Berry/GC Images

En 2023, Zahara Marley Jolie se presentó de forma pública mientras se incorporaba a una hermandad universitaria en Atlanta. Un año más tarde, Shiloh solicitó legalmente eliminar el apellido “Pitt” de forma legal al cumplir 18 años, una decisión que fue aprobada por el juez.

Por su parte, Vivienne también apareció acreditada únicamente con el apellido “Jolie” en el programa de la obra de Broadway “The Outsiders”, donde colaboró como asistente de producción a la par de su mamá.

¿Por qué los hijos de Angelina y Brad están tomando esta decisión?

Esta acción por parte de los hijos de la expareja sucede a una década de que Angelina solicitara el divorcio en 2016 a Brad luego de un incidente que ocurrió entre ambos durante un vuelo privado.

A pesar de que Brad Pitt negó las acusaciones, diversos reportes han señalado que la relación del actor con algunos de sus hijos se mantiene distante desde aquel acontecimiento.

Aunque ninguno de los jóvenes ha explicado de forma pública los motivos detrás de esta elección, la opinión pública ha sacado sus conclusiones, interpretando que es una forma de apoyar a su mamá y dejar claro el bando al que pertenecen dentro de la familia.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, realizó el cambio de forma legal y formal, o si solamente se trata de una modificación en el ámbito profesional. Sea cual fuere la razón principal, la elección del joven de 24 años ya ha generado conversación en el entorno digital.