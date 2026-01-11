Premios Globo de Oro de 2026: de Priyanka Chopra a Jennifer Garner, los mejores looks de la noche

Los Premios Globo de Oro de 2026 volvieron a confirmar que esta alfombra roja es una de las más esperadas del año. Más allá de los discursos y los premios, la noche se convirtió en una auténtica pasarela donde las celebridades apostaron por la elegancia, el glamour clásico y algunos guiños modernos que marcarán tendencia en los próximos meses.

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra Jonas en los Golden Globe Awards Getty Images

Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez en los Golden Globes 2026 con su vestido negro. Getty Images

Elle Fanning

Elle Fanning en la alfombra roja de lo Globos de Oro 2026. Getty Images

Leighton Meester y Adam Brody

Leighton Meester y Adam Brody attend en los Golden Globes 2026. Getty Images

Jennifer Garner

Jennifer Garner attends the 83rd Annual Golden Globe Awards. Getty Images

Ginnifer Goodwin

Ginnifer Goodwin en los Golden Globes 2026. Getty Images

Hubo looks impecables, otros más sencillos, pero todos con algo en común; intención y seguridad. Entre elecciones elegantes, detalles bien pensados y mucha actitud, quedó claro que vestirse para una noche así no va solo de seguir tendencias, sino de saber quién eres y qué te hace sentir increíble. Y eso, se note o no, siempre termina siendo lo que más brilla.