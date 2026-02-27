Mercurio retrógrado: 5 rituales poderosos para que sí te vaya bien en esta transición

Cada vez que se anuncia que Mercurio retrógrado va a comenzar, el pánico colectivo se hace presente. Y es que en todos lados vemos las mismas advertencias: Cuidado con las fallas de comunicación, los malentendidos, habrá días de mala suerte; evita estas cosas, etcétera. ¿Pero realmente esta es una etapa tan negativa?

En el mundo de la astrología, Mercurio es el planeta que está asociado a la comunicación, los viajes, contratos y tecnología. Cuando este entra en un movimiento de retrogradación, se interpreta como un período que nos invita a replantear o reorganizar las cosas.

Así que, en lugar de tenerle miedo, la recomendación es que conviertas esta fase en tu aliada para lograr cambios benéficos en tu realidad. Estos son los cinco rituales poderosos para que sí te vaya bien en esta transición.

Ritual de limpieza

Recuerda que este planeta rige el plano de la comunicación y la tecnología, así que es un buen momento para poner en orden todo aquello a nivel físico y digital que ya no sea necesario. Esto te ayudará principalmente a abrir espacio en el entorno profesional, invitando a las oportunidades del universo a encontrarte.

Así que, lejos de apresurarte y renunciar a ese trabajo que tanto te pesa, pon orden en tu espacio y las oportunidades nuevas solas llegarán.

Limpia tu espacio de trabajo ThisIsEngineering / Pexels

Carta de liberación

Este momento también es ideal para someternos a una reflexión profunda, así que un ritual ideal para hacer en estos días es escribir una carta con todo aquello que sientas y que creas que es necesario resolver.

Muchas veces esto se sitúa en el plano de las relaciones, ya sea de pareja, laborales, familiares o incluso de amistad. Y la intención no es que envíes estos mensajes a las personas hacia quienes tengas algo que compartir, sino más bien liberarte a ti de pensamientos acumulados que te sigan generando sentimientos que puedan llegar a malentendidos o decisiones impulsivas.

Carta de liberación Pexels

Ritual de las velas

Las velas están asociadas a la claridad, la protección y las peticiones; este momento es ideal para encender una.

En un espacio tranquilo como tu habitación, prende una vela blanca mientras formulas una intención que sea concreta. Esto dependerá de lo que deseas que se cumpla, pero podrías comenzar con una intención similar a “Que mis palabras sean claras y mis decisiones conscientes”, pues esta será vital para que el universo te guíe de la forma correcta a tu destino.

Ritual de la vela Pexels

Revisa metas y pendientes

Como tal, esto no es un ritual, sino una recomendación, la cual busca hacerte reconectar con aquellas ideas que tenías olvidadas. Recuerda que Mercurio no es el momento ideal para comenzar grandes proyectos, pero puedes aprovechar su tránsito para establecer y cimentar las bases de eso que quieres lograr.

La recomendación es que hagas una lista de planes que tienes inconclusos y te preguntes cuáles realmente merecen una segunda oportunidad para que enfoques tu energía en ellos y cuáles valdría la pena mejor desechar. Esto te hará consciente de las cosas que quieres lograr, aliviando la ansiedad de todavía no llevarlas a cabo.

Revisa metas y pendientes Pexels

Ritual de liberación

Si uno de los grandes temores que te han infligido las redes durante esta temporada gira en torno a la comunicación, este ritual busca darte calma. Ante una situación que amerite una reacción impulsiva en ti, lo que vas a hacer es respirar tres veces y pensar todas las formas posibles en las que normalmente reaccionarías a cierto impulso.

Por ejemplo, si te está molestando, evita confrontarlo y someterte a un conflicto innecesario. En su lugar, haz una pausa consciente y en un entorno seguro expresa todo aquello que te provoque malestar. Una vez que has desahogado tu sistema, será momento de analizar las decisiones emocionales que te ha dejado esta experiencia.

Recuerda no tomar decisiones impulsivas simplemente por dejarte llevar por una emoción.

Ritual de liberación Pexels

Mercurio retrógrado no es una etapa de mala suerte. Es cierto que es un periodo en el que la energía se siente tensa y puede llegar a generar situaciones complicadas; sin embargo, no todo en ella es malo, pues también llega para invitarnos a bajar el ritmo de nuestra vida, reflexionar hacia lo que queremos y ayudarnos a comprender, así como ser conscientes de cómo llevar a cabo ese reajuste que nuestra vida necesita.