Uñas francesas: 5 diseños creativos y elegantes para llevar este manicure sin recurrir a la clásica punta blanca

Las uñas francesas son sin duda uno de los diseños más elegantes, refinados y atemporales en el mundo de las uñas. Una de las razones por las cuales se ha convertido en el manicure favorito de muchas es la increíble capacidad que tienen de adaptarse a diferentes tendencias y temporalidades, pues si bien es cierto que la punta blanca del manicure francés lleva existiendo en la mesa de las manicuristas muchísimos años, y es una opción a la que seguimos recurriendo cuando queremos algo sofisticado, son una gran alternativa cuando buscamos versiones más modernas.

Si estabas buscando inspiración para tu próximo set de uñas y no sabías qué realizarte, pero estabas segura de apostar por un francés, revisa estos diseños creativos que ofrecen alternativas diferentes al clásico manicure con punta blanca.

Doble french

Si eres amante de los diseños minimalistas, el doble french es una de las versiones del francés que sí o sí debes llevar. En lugar de apostar por una sola línea a la altura del borde libre, este diseño apuesta por incorporar dos trazos finos en la punta para lograr un acabado diferente, pero muy elegante. Estas uñas pueden llevarse en el color, textura o efecto de tu preferencia, y esa es la razón por la que muchas se han vuelto fanáticas de él.

Esta propuesta es ideal para aquellas que buscan un diseño de uñas discreto, pero con un toque de creatividad.

Micro francés

El micro french sigue siendo uno de los estilos favoritos gracias a que nos ayuda a proyectar unas uñas limpias y delicadas. Aunque hay mujeres que suelen apostar por este trazo en la versión clásica, especialmente para eventos formales como bodas, la realidad es que puede llevarse de igual forma con diferentes texturas y colores. Una de las favoritas de estos días son las micro francesas con efecto cromático.

Francés con ojo de gato

El efecto ojo de gato sigue dominando los diseños de uñas durante todo este año y el francés no es la excepción. Aquí se juega con las partículas metálicas de este producto para lograr formar con él la clásica curva del francés sin tener que aplicar únicamente producto en la zona de la punta. Este diseño no solo es vanguardista, es elegante y también es sumamente versátil, pues puede lucirse con geles de efecto cat eye de cualquier color e incluso servir como base para agregar diseños encima de él.

Uñas ombré

El efecto difuminado es uno de los favoritos de muchas al momento de apostar por unas uñas estilo francés sin recurrir a la clásica punta blanca. Aunque hay un estilo de uñas específico cuando se elige el blanco como color protagonista, y es el que conocemos como baby boomer, existen alternativas para apostar por diseños franceses y el efecto ombré es el indicado para ello.

Este diseño se caracteriza por agregar color en la zona de la punta e irlo difuminando en dirección a la cutícula con el objetivo de crear un degradado que ayude a lograr un efecto de alargamiento sobre los dedos.

Si lo tuyo es apostar por versiones discretas del francés, la técnica ombré debe convertirse en tu próxima apuesta en el manicurista.

Uñas francesas con efecto cromo

El efecto espejo, también conocido como acabado cromo, no solo es una tendencia, sino también un elemento que permite destacar cualquier diseño de uñas. En el clásico manicure francés, este efecto se ocupa para sustituir la punta blanca por el acabado metálico, logrando que las uñas logren una apariencia sofisticada, elegante y costosa.

Aunque este efecto puede ser gran compañía en diseños minimalistas de uñas cortas y micro francés, la recomendación para lograr un manicure que estilice la mano es apostar por unas uñas largas en forma de almendra.

Si estabas pensando en cuál era la mejor alternativa para lucir un diseño de uñas elegante, no dudes en considerar las uñas francesas; estas cinco opciones creativas están pensadas en ofrecerte ideas que te ayuden a portar el clásico francés desde un estilo moderno y altamente favorecedor. De los cinco diseños, ¿cuál será tu apuesta en tu próximo retoque?