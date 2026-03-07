Transforma tu look: 8 cortes de pelo que realzan tu belleza después de los 50 años.

Cambiar de look puede ser una experiencia emocionante a cualquier edad, pero después de los 50 muchas mujeres buscan un corte que sea favorecedor, elegante y fácil de mantener. La buena noticia es que hoy existen muchas opciones modernas que ayudan a resaltar los rasgos del rostro, además de aportar frescura al estilo personal.

Lejos de la idea de que a cierta edad hay que llevar un solo tipo de peinado, los expertos coinciden en que el corte adecuado puede iluminar el rostro, aportar movimiento y hacer que el look se vea más actual. Aquí te comparto ocho cortes de pelo que suelen recomendar estilistas para realzar la belleza.

1. Bob clásico

El bob sigue siendo uno de los cortes más populares porque es elegante, atemporal y muy versátil. Su longitud, generalmente entre la mandíbula y el cuello, ayuda a enmarcar el rostro, además de dar una apariencia pulida.

2. Clavicut

El clavicut, que llega justo a la altura de la clavícula, se ha convertido en una alternativa moderna al bob, pues crea una media melena ligera que aporta movimiento y estiliza el cuello.

3. Pixie moderno

El pixie es perfecto para quienes buscan algo fresco y fácil de mantener, este corte corto resalta los rasgos faciales y puede adaptarse con capas o flequillo para darle más personalidad.

4. Capas suaves

Las capas largas o medias ayudan a dar volumen y movimiento, algo especialmente útil si el pelo pierde densidad con el tiempo.

5. Long bob o lob

El lob es una versión más larga del bob que suele llegar a los hombros, es ideal para quienes quieren mantener cierta longitud sin perder el efecto moderno del corte.

6. Flequillo ligero

Incorporar un flequillo suave o desfilado puede transformar completamente un peinado, este detalle ayuda a enmarcar el rostro y, además, puede suavizar la apariencia de las líneas de expresión en la frente.

7. Melena texturizada

Las melenas con textura natural y ondas suaves se han vuelto muy populares porque transmiten un estilo relajado. Este tipo de corte aporta volumen y movimiento sin necesidad de demasiado peinado.

8. Corte shag suave

El shag moderno combina capas y textura para lograr un estilo desenfadado pero elegante, es ideal para quienes quieren un look dinámico que se vea moderno sin perder sofisticación.

Algo que repiten muchos estilistas es que no existe un único corte perfecto para una edad determinada, lo más importante es elegir un estilo que se adapte a la forma del rostro, la textura del pelo y el estilo de vida.

