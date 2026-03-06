Clavicut: el corte que reemplaza al bob y rejuvenece a partir de los 50 años

Hay algo que suele pasar cuando queremos cambiar de look; no siempre buscamos algo radical, sino un corte que nos haga ver frescas, modernas y favorecidas sin perder elegancia. Justo por eso el clavicut se está convirtiendo en uno de los cortes más pedidos en peluquerías.

Durante años, el bob fue el favorito cuando se hablaba de estilos sofisticados y fáciles de mantener, pero ahora muchas mujeres están optando por una versión más suave, hablamos de una media melena que cae justo a la altura de la clavícula. Ese pequeño detalle cambia completamente el resultado… y ahí está el encanto del clavicut.

Qué es el clavicut y por qué se ve tan elegante

El nombre lo dice todo y es que el clavicut viene de “clavícula”, así que es un corte que llega exactamente a esa zona del cuello, creando una longitud muy equilibrada, no es tan corto como el bob, pero tampoco es una melena larga. Justo esa longitud enmarca el rostro de forma natural y permite que el estilo se vea ligero, moderno y muy femenino.

Además, suele llevarse con capas muy sutiles o puntas ligeramente desfiladas, lo que ayuda a que el movimiento del pelo se vea más natural. Nada rígido, nada pesado, solo una melena que se mueve bonito cuando caminas o cuando te haces unas ondas suaves.

Por qué rejuvenece tanto a partir de los 50

Muchas estilistas coinciden en que el clavicut tiene un efecto visual muy favorecedor en el rostro.Al caer justo sobre la clavícula, el corte estiliza el cuello y suaviza las facciones, algo que puede hacer que el rostro se vea más equilibrado, además de luminoso. No es magia, pero sí un pequeño truco de proporciones que funciona muy bien.

También tiene otra ventaja importante, ya que da sensación de volumen. Con el tiempo, el pelo puede perder densidad y los cortes demasiado largos a veces lo hacen ver más pesado. El clavicut, en cambio, crea movimiento, por eso muchas mujeres lo eligen cuando quieren refrescar su imagen sin hacer un cambio drástico.

Un corte moderno que no pasa de moda

Si algo me gusta del clavicut es que no se siente como una tendencia pasajera, es elegante, cómodo y tiene ese equilibrio perfecto entre lo clásico con lo moderno. Puedes combinarlo con mechas suaves, tonos cálidos o reflejos que aporten luz al rostro.

Al final, el clavicut nos demuestra que no hace falta cambiarlo todo para vernos diferentes, a veces solo necesitas el largo correcto para que tu estilo se sienta más fresco, más ligero… y sí, también un poco más juvenil.

