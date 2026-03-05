¡Antes de Gonzalo Hevia Baillères! Conoce al primer amor mexicano de Emma Watson

En medio de las noticias recientes sobre el romance entre Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, muchos fans han recordado una historia adorable que pocos conocen: el primer gran amor mexicano de la actriz no fue un empresario ni un actor… fue una perrita rescatada en México.

Aquí te cuento la historia detrás de Sofía, la lomita que le robó el corazón a la estrella de Harry Potter.

Antes de Gonzalo Hevia Baillères: el primer amor mexicano de Emma Watson

Mucho antes de que surgieran rumores sobre su relación con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, la actriz británica Emma Watson ya tenía un vínculo muy especial con México y ese lazo llegó gracias a una pequeña perrita llamada Sofía.

La historia salió a la luz cuando la actriz celebró su cumpleaños número 33 con una reflexión personal en redes sociales. En ese mensaje, compartió varias experiencias que habían marcado su vida en los últimos años: desde aprender a surfear hasta iniciar proyectos profesionales. Pero entre todas esas vivencias, hubo una frase que enterneció a sus seguidores.

Emma reveló que había adoptado una perrita en México y la describió con una frase que rápidamente se volvió viral:

“Adopté a Sofía en México, que parece un ángel, no un perro”.

Sofía, la perrita mexicana que conquistó su corazón

Sofía fue rescatada a través del refugio Benito’s House, un espacio dedicado al rescate de animales abandonados. Fue ahí donde Emma conoció a la cachorra y decidió darle un hogar definitivo.

La adopción no fue solo un gesto simbólico. Según se ha compartido en redes sociales del refugio, Sofía encontró una nueva familia con la actriz y su hermano, Alex Watson, quienes han mostrado mucho cariño por la perrita desde que llegó a sus vidas.

Un amor que llegó antes que cualquier romance

Hoy el nombre de Emma Watson vuelve a aparecer en titulares por su presunta relación con Gonzalo Hevia Baillères, con quien ha sido vista en viajes y cenas recientes. Pero para muchos fans queda claro que el primer gran amor mexicano de la actriz no fue un romance de celebridades, sino una historia de adopción y empatía.

