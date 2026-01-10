De Kate Middleton a la reina Letizia: ¿cuántos millones gastaron las royals en moda en 2025?

Como ya es costumbre, el portal UFO No More, ha revelado su ranking anual de los miembros de la realeza que más gastan o invierten en moda para sus diferentes compromisos reales.

Aunque la clasificación es sólo una estimación, ya que muchas prendas son préstamos o regalos de marcas, el pueblo no deja de sorprenderse por la fortuna que las royals llegan a gastar cada año en su guardarropa.

Te podría interesar: De Kate Middleton a Mary de Dinamarca, así disfrutó la realeza esta Navidad

¿Cómo saben cuál royal es la que más gasta y la que menos invierte en ropa?

Las editoras de UFO No More aclaran que el listado sólo incluye prendas identificadas, excluyendo diseños personalizados o de precio desconocido, usando a veces referencias.

De las 20 royals analizadas, estrenaron más de 1.770 prendas valoradas en 1,5 millones de euros, de las cuales se logró identificar el 83%. Además, la Reina Letizia destaca por ser de las más activas en actos públicos, y la más austera.

Ranking de las mujeres de la realeza que más gastan en moda

Olympia de Grecia lidera el ranking con 79 prendas nuevas, solo cinco sin identificar, y un gasto total de 246.614 euros, lo que supone un promedio de más de 3.470 euros por prenda.

Charlene de Mónaco, segunda en el ranking, estrenó 156 prendas nuevas (12 sin identificar) con un gasto de 244.483 euros, un promedio de más de 1.900 euros por prenda, apostando siempre por firmas de alta costura como Dior, Louis Vuitton o Gucci.

Meghan Markle ocupa el tercer puesto, con 207 prendas nuevas (9 sin identificar) y un gasto total de 168.000 euros, unos 857 euros por prenda, apostando por firmas de lujo como Dior, Valentino y Oscar de la Renta.

La reina Máxima de Holanda ocupa el cuarto lugar, con 96 prendas nuevas (solo 2 sin identificar) y un gasto de 102.214 euros, un promedio de 1.675 euros por prenda, combinado firmas holandesas como Natan con marcas internacionales como Valentino, Prada y Chanel.

En quinta posición está Zara Tindall, hija de la princesa Ana y la prima favorita de William, con 107 prendas nuevas y un gasto de más de 90.500 euros, unos 900 euros por prenda.

Le sigue su tía, Sofía de Edimburgo, con 105 estrenos y un gasto de más de 83.000 euros, para uno de sus años más activos.

La princesa de Gales, Kate Middleton ocupa el séptimo puesto, con 75 prendas nuevas por más de 82.000 euros, así como 1.250 euros por prenda.

Le siguen Marie Chantal en el octavo con un gasto de 80.000 euros, la reina Mary de Dinamarca en el noveno, con 106 prendas por 76.000 euros y la princesa Beatriz de York en el décimo.

La reina Letizia ocupa el puesto 16, tras la princesa Mette-Marit, con 145 prendas nuevas (11 sin identificar) por un valor de algo más de 44.000 euros, unos 386 euros de media por prenda.

La reina Letizia se caracteriza por estrenar más prendas, pero invirtiendo menos, ya que apuesta por marcas españolas, especialmente low cost.

