De Kate Middleton a Mary de Dinamarca, así disfrutó la realeza esta Navidad

La Navidad se ha consolidado como la celebración más esperada por las casas reales de Europa, un momento especial en el que se reúnen en familia para festejar y mantener vivas sus tradiciones navideñas, al igual que cualquier otra familia.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados es descubrir sus estilismos: las tendencias que eligen para recibir la Navidad y que se convierten en una fuente de inspiración perfecta para crear looks festivos inolvidables.

¿Cuáles fueron los looks de la realeza en Navidad?

Cada una de las royals de las distintas casas reales ha deslumbrado con un estilo propio y bien definido, aunque algunas han logrado robarse todas las miradas con elecciones que han superado cualquier expectativa.

Kate Middleton

La princesa de Gales se mostró impecable con un abrigo largo tipo vestido de Blazé Milano, una firma que se ha consolidado como una de sus favoritas en 2025. El diseño de cuadros escoceses en tonos marrones no era nuevo en su armario, ya que lo había estrenado en enero de este mismo año, reafirmando su gusto por piezas atemporales y elegantes.

Kate Middleton en el servicio navideño Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Princesa Charlotte

La princesa de 10 años, ha llevado un abrigo que combina a la perfección con el de su madre, la princesa de Gales, pues ha optado por un abrigo en color beige con contrastes marrones en puño, cuello, bolsillos y botones, que ha combinado con mayas en color chocolate y bailarinas del mismo tono.

Princesa Charlotte en el servicio navideño Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Eugenia de York

Una de las royals que más ha acaparado las miradas ha sido Eugenia de York, quien lució un abrigo con capa de Byan, modelo Laurence. Se trata de una pieza artesanal, confeccionada a mano en España y de edición limitada, perteneciente a la colección Edgefall.

El diseño destaca por su estampado de cuadros en tonos verdes y rosas, realzados con finas líneas en marrón, azul y beige, y rematado con un sofisticado ribete de terciopelo burdeos que eleva aún más su elegancia.

Reina Camilla

La reina Camilla ha caminado junto al rey Carlos III, luciendo un abrigo largo estilo vestido en color rojo, que ha combinado con un tocado del mismo color, que le da elegancia y sobriedad.

La reina Camilla junto al rey Carlos III en el servicio navideño en Sandringham Jordan Peck/Getty Images

Princesa Ana

La princesa Ana rescató uno de sus abrigos de hace casi tres décadas, un modelo largo en color rojo que llevó cuando sus sobrinos, William y Harry aún eran adolescentes. Este año lo combinó con botas azul marino y un sombrero de piel marrón.

Princesa Ana en el servicio navideño en Sandringham Jordan Peck/Getty Images

Lady Louise Windsor

La hija de los duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía, ha llevado un abrigo que pertenece a su madre de la marca Prada, se trata de un modelo largo en color camel de lana con cinturón.

Lady Louise Windsor en el servicio navideño en Sandringham Jordan Peck/Getty Images

Mary de Dinamarca

Durante el servicio navideño en la Catedral de Nuestra Señora de Copenhague, Mary de Dinamarca ha lucido espectacular con un llamativo abrigo en color naranja de cachemira con cinturón de la marca Max Mara.

La princesa Isabella y la princesa Josephine de Dinamarca

Las hijas de Mary optaron por looks más sobrios, Isabella eligió un abrigo azul de lana de Hugo Boss, que combinó con un clutch a juego de lana de llama de la marca Aiayu. Mientras que Josephine lució unos pantalones negros de corte ancho, acompañados de una blusa marrón oscuro con estampado de lunares y botas negras de tacón grueso.

