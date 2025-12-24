De la misa en Sandringham al árbol de Navidad: 10 tradiciones de la familia real británica en Nochebuena

En la familia real británica, la Navidad da inicio de forma oficial con el tradicional concierto anual de villancicos, “Juntos en Navidad”, organizado por Kate Middleton, para después dar paso al esperado almuerzo navideño que encabeza el rey Carlos III.

Sin embargo, la cena de Navidad es verdaderamente única y especial, ya que está marcada por tradiciones instauradas incluso desde la época de la reina Victoria y transmitidas de generación en generación hasta el reinado de Carlos III.

¿Cómo es la Navidad de la familia real británica? Estas son sus tradiciones navideñas

Los miembros de alto rango de la familia real se reúnen de manera anual para celebrar la Navidad en Sandringham, donde realizan una serie de actividades que se han convertido en tradiciones.

La llegada a Sandringham es por separado

Los invitados a la Navidad con el rey Carlos III, tienen horarios de llegada escalonados en Nochebuena, según su rango dentro de la familia: los más jóvenes llegan primero y los de mayor jerarquía al final.

Partido de fútbol navideño

Como parte de las tradiciones navideñas, los príncipes William y Harry disputaban en Nochebuena un partido muy competitivo contra el personal de Sandringham, casi siempre en equipos rivales, aunque en algunas ocasiones jugaban juntos.

Intercambio de regalos

Los regalos familiares se intercambian en Nochebuena, una tradición alemana introducida por el príncipe Alberto, que se realiza después del té. Además, la familia siente especial gusto por los obsequios de broma; incluso, en una ocasión, Kate le regaló a Harry un kit para “cultivar a tu propia novia”.

La puesta del árbol de Navidad

En Nochebuena, una vez reunida la familia en Sandringham, los miembros más jóvenes de los Windsor se encargan de dar los últimos toques al árbol de Navidad, cuando la reina Isabel II vivía, supervisaba discretamente que la decoración mantuviera la elegancia tradicional.

Cena de Navidad

Tras el intercambio de regalos y la decoración del árbol, llegaba el momento de prepararse para la cena formal de Nochebuena, en la que los invitados deben vestir de gala o de etiqueta.

Se trata de una cena a la luz de las velas, compuesta por seis tiempos, con un menú tradicionalmente redactado en francés.

Servicio de Navidad en Sandringham

La Navidad no estaría completa sin la presencia de la realeza en el tradicional servicio religioso en la iglesia de Santa María Magdalena, en Sandringham.

Almuerzo de Navidad

El almuerzo de Navidad en Sandringham incluía un entrante de ensalada de langosta o camarones, seguido de pavo asado con guarniciones y el clásico pudín navideño, servido con mantequilla de brandy.

Mensaje de Navidad

El Mensaje de Navidad, iniciado por el rey Jorge V en 1932 y hoy a cargo del rey Carlos III, se transmite cada año a las 3 p.m. en la Commonwealth. El discurso se graba con antelación y la familia real lo ve reunida después del almuerzo.

Bufé de pavo

Al igual que muchas familias, la realeza cenaba un bufé ligero de pavo por la noche. Según el exchef real Darren McGrady, el chef principal cortaba la carne en el comedor y luego brindaba con la reina con un vaso de whisky, una tradición muy apreciada.

Cacería del ‘Boxing Day’

La tradicional cacería del Boxing Day se celebra cada 26 de diciembre. En años pasados, se cree que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, optó por no participar debido a su postura a favor de los derechos de los animales.

