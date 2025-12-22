Kate Middleton dona el árbol “Majestic” de su servicio navideño al hospital donde recibió tratamiento contra el cáncer

El pasado 5 de diciembre, se celebró el concierto de villancicos, ‘Juntos en Navidad’, organizado por la princesa Kate Middleton en la Abadía de Westminster, donde la decoración contó con majestuosos árboles de Navidad.

Ahora se ha dado a conocer que la princesa de Gales donó el árbol “Majestic” al hospital donde recibió tratamiento contra el cáncer, con el deseo de llevar un mensaje de alegría y esperanza en esta temporada navideña.

Kate Middleton dona árbol de Navidad al hospital donde recibió tratamiento contra el cáncer

El 16 de diciembre, la Royal Marsden NHS Foundation Trust compartió una foto de un árbol de Navidad brillantemente decorado y donado por la princesa de Gales, Kate Middleton, a quien le diagnosticaron cáncer en enero de 2024.

El majestuoso árbol navideño estaba colocado cerca de la entrada del Oak Cancer Centre en Sutton, Inglaterra.

“Gracias a SAR la Princesa de Gales, co-patrona de The Royal Marsden junto con SAR el Príncipe de Gales, por donar un majestuoso árbol de Navidad del servicio villancico ‘Juntos en Navidad’, celebrado en la Abadía de Westminster a principios de este mes”, escribió la fundación, un centro líder en investigación y tratamiento del cáncer, en su perfil de Instagram.

¿Por qué Kate Middleton donó un árbol de Navidad al hospital?

En enero de este año, Kate y su esposo, el príncipe William, decidieron ser patronos del hospital, donde recibió tratamientos contra el cáncer durante gran parte de 2024. En ese momento, hizo una visita sorpresa al hospital para “mostrar su gratitud al increíble equipo” del centro médico, compartió un portavoz del Palacio de Kensington.

Antes de encontrar un nuevo hogar en el centro oncológico, el árbol se utilizó para decorar el quinto servicio anual de villancicos “Juntos en Navidad” de Kate el 5 de diciembre en la Abadía de Westminster en Londres.

Desde enero de este año, la princesa de Gales se encuentra en remisión, y comenzó a llevar una vida pública normal y llevando a cabo su agenda real y causando sensación con sus impecables estilismos a lo largo de todo el año, además de comenzar una nueva etapa en su hogar en Forest Lodge, junto a sus hijos y su esposo.

