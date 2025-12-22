Suscríbete
Kate Middleton se reinventa después de Navidad con un estilo cozy y sofisticado

Kate Middleton se encuentra inmersa en la decoración de su nueva residencia familiar en Forest Lodge después de Navidad, apostando por una estética cálida, elegante y acogedora.

Diciembre 22, 2025 • 
Melisa Velázquez
Los planes de decoración de Kate Middleton en Forest Lodge

Getty Images

Tras su mudanza a Forest Lodge, Kate Middleton se encuentra disfrutando de la nueva etapa de re-decoración de su hogar, apostando por buen gusto en diseño de interior, y pensando en sus hijos George, Charlotte y Louis.

La mudanza de Kate y el príncipe William a la apartada propiedad de Windsor Great Park representa un reinicio a largo plazo, una oportunidad para crear nuevos recuerdos tras un periodo difícil, con maravillosos planes que se pondrán en marcha después de Navidad.

Los planes de decoración de Kate Middleton en Forest Lodge

Durante la visita de Estado alemana el 3 de diciembre, la princesa de Gales habló con entusiasmo sobre la creación de “mood boards” y el inicio del proceso de re-decoración después de Navidad, mientras que el príncipe William reconoció que las renovaciones han sido “desafiantes, con elementos de giros”.

Kate, que es bien conocida por su buen gusto en decoración, está apostando por una decoración cálida y acogedora pero llena de elegancia, inspirándose en tonos cremas suaves, pasteles delicados y delicados toques clásicos del campo, se dice que ha pensando en alfombras antiguas y sueños revestidos de terracota.

La residencia de 8 habitaciones, cuenta con espacio suficiente para acoger a la familia, y el impresionante comedor para 24 personas, que recientemente eligió Kate.

Están señalando un estilo de vida diferente, está muy centrado en sus hijos”, cuenta la historiadora real Amanda Foreman a la revista People.

Kate Middleton y el príncipe William comparten su postal navideña 2025

Kate Middleton y el príncipe William comparten su postal navideña 2025

Getty Images

La razón por la que Kate Middleton y el príncipe William decidieron mudarse de Adelaide Cottage a Forest Lodge

El Príncipe y la Princesa de Gales son padres de George, Charlotte y Louis, y Adelaide Cottage, su anterior hogar, pronto se vio vinculada a algunos de los capítulos más difíciles de sus vidas.

Vivieron allí durante la muerte de la reina Isabel y la publicación de la bomba docuserie del príncipe Harry y Meghan Markle en 2022, la publicación de las memorias posteriores de Harry en 2023 y el anuncio sobre el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III y la princesa Kate en 2024.

En ese contexto, Forest Lodge ofrece un nuevo comienzo y una verdadera sensación de renovación.

Adelaide Cottage era un lugar de dolor, sufrimiento y tristeza”, dice Sally Bedell Smith, la biógrafa real detrás del Substack Royals Extra. “Después de tiempos tan duros, es perfectamente comprensible que quieran un lugar nuevo”.

kate middleton Príncipe William
Melisa Velázquez
