Mary Greenwell: así fue la condecoración de la maquillista de la princesa Diana, creadora de su icónico delineado

La década de los 80 representó un periodo muy especial en el mundo de la moda y la belleza. Dentro de todas las tendencias que surgieron en aquel entonces, una fue la que se convirtió en revolucionaria: el uso del delineador. ¿Quién no recuerda el delineador azul que se convirtió en un hito, una moda que impuso la princesa Diana y que fue por mucho tiempo parte de su identidad?

Aquel maquillaje, que la acompañó durante sus primeras apariciones públicas como miembro de la familia real británica y se convirtió en símbolo de elegancia e icónico como ella misma, sufrió una leve modificación y la responsable de elevarlo a algo aún más impactante fue Mary Greenwell, una maquillista que no solo inmortalizó un estilo para Diana, sino que hoy fue reconocida oficialmente por la Corona con una de sus más altas distinciones.

Mary Greenwell, la creadora del icónico look de la princesa Diana

El pasado 31 de enero, Mary Greenwell fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) gracias a sus servicios en la industria de la moda y el maquillaje a lo largo de tantos años. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de St. James Y fue presidida por nada más y nada menos que la princesa Ana, quien fuera la encargada de entregarle a la maquillista la significativa insignia.

Este momento fue sumamente emotivo, no solo por el reconocimiento a la grandiosa trayectoria de Mary, sino también por el profundo vínculo que la une con la familia Windsor a través de la princesa Diana.

¿Cómo se conocieron Diana de Gales y Mary Greenwell?

La relación entre Mary Greenwell y la princesa Diana comenzó en 1991 durante una sesión fotográfica para la edición británica de la revista “Vogue”. En aquel entonces, Patrick Demarchelier fue el encargado de retratar a la princesa, mientras que Mary se encargó de su maquillaje. Mary ya había trabajado con superestrellas, pues en la década de los setenta su carrera despegó luego del impecable look que creó para Brooke Shields; sin embargo, en ese momento, Mary se enfrentó a un reto aterrador: sugerir a la princesa un cambio en su imagen.

diana luciendo su icónico delineado azul David Levenson/Getty Images

‘Adiós’ delineador azul, ‘hola’ cambio de imagen

De esta forma, el legendario delineado azul que por mucho tiempo acompañó a la princesa Diana sufrió una leve modificación en manos de Greenwell. “Lo que más cambié de look de la princesa Diana fue el delineador azul que la envejecía”, declaró Mary en alguna ocasión, logrando crear para la princesa un maquillaje mucho más favorecedor que, en lugar de ocultar la belleza de sus ojos azules, los resaltaba.

Así el azul dio paso a un nuevo delineado más natural en tonos neutros, dando como resultado una imagen que la acompañaría incluso hasta su aparición con el famoso vestido de la venganza.

Con el paso de los años, Marry Greenwell fue dejando su huella en modelos como Kate Moss o Naomi Campbell, e incluso se convirtió en la maquillista de cabecera de infinidad de celebridades, entre ellas Cate Blanchett. Y es que su sello característico de lograr una piel luminosa y elegante se convirtió en el look que todas querían llevar, manteniendo su conexión con la realeza después de trabajar con la princesa Diana, pues la hoy condecorada maquillista ha trabajado con Rania de Jordania y hasta con la propia Meghan Markle antes de su compromiso con el príncipe Harry.