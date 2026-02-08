Suscríbete
Realeza

Mary Greenwell: así fue la condecoración de la maquillista de la princesa Diana, creadora de su icónico delineado

La experta en belleza fue galardonada como Miembro de la Orden del Imperio Británico por su influencia en la moda y el maquillaje.

Febrero 07, 2026 • 
Lily Carmona
Maquillaje de la princesa Diana

Maquillaje de la princesa Diana

Getty Images

La década de los 80 representó un periodo muy especial en el mundo de la moda y la belleza. Dentro de todas las tendencias que surgieron en aquel entonces, una fue la que se convirtió en revolucionaria: el uso del delineador. ¿Quién no recuerda el delineador azul que se convirtió en un hito, una moda que impuso la princesa Diana y que fue por mucho tiempo parte de su identidad?

Aquel maquillaje, que la acompañó durante sus primeras apariciones públicas como miembro de la familia real británica y se convirtió en símbolo de elegancia e icónico como ella misma, sufrió una leve modificación y la responsable de elevarlo a algo aún más impactante fue Mary Greenwell, una maquillista que no solo inmortalizó un estilo para Diana, sino que hoy fue reconocida oficialmente por la Corona con una de sus más altas distinciones.

Mary Greenwell, la creadora del icónico look de la princesa Diana

El pasado 31 de enero, Mary Greenwell fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) gracias a sus servicios en la industria de la moda y el maquillaje a lo largo de tantos años. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de St. James Y fue presidida por nada más y nada menos que la princesa Ana, quien fuera la encargada de entregarle a la maquillista la significativa insignia.
Este momento fue sumamente emotivo, no solo por el reconocimiento a la grandiosa trayectoria de Mary, sino también por el profundo vínculo que la une con la familia Windsor a través de la princesa Diana.

¿Cómo se conocieron Diana de Gales y Mary Greenwell?

La relación entre Mary Greenwell y la princesa Diana comenzó en 1991 durante una sesión fotográfica para la edición británica de la revista “Vogue”. En aquel entonces, Patrick Demarchelier fue el encargado de retratar a la princesa, mientras que Mary se encargó de su maquillaje. Mary ya había trabajado con superestrellas, pues en la década de los setenta su carrera despegó luego del impecable look que creó para Brooke Shields; sin embargo, en ese momento, Mary se enfrentó a un reto aterrador: sugerir a la princesa un cambio en su imagen.

Princesa Diana en el Palacio del Elíseo en París

diana luciendo su icónico delineado azul

David Levenson/Getty Images

‘Adiós’ delineador azul, ‘hola’ cambio de imagen

De esta forma, el legendario delineado azul que por mucho tiempo acompañó a la princesa Diana sufrió una leve modificación en manos de Greenwell. “Lo que más cambié de look de la princesa Diana fue el delineador azul que la envejecía”, declaró Mary en alguna ocasión, logrando crear para la princesa un maquillaje mucho más favorecedor que, en lugar de ocultar la belleza de sus ojos azules, los resaltaba.
Así el azul dio paso a un nuevo delineado más natural en tonos neutros, dando como resultado una imagen que la acompañaría incluso hasta su aparición con el famoso vestido de la venganza.

Con el paso de los años, Marry Greenwell fue dejando su huella en modelos como Kate Moss o Naomi Campbell, e incluso se convirtió en la maquillista de cabecera de infinidad de celebridades, entre ellas Cate Blanchett. Y es que su sello característico de lograr una piel luminosa y elegante se convirtió en el look que todas querían llevar, manteniendo su conexión con la realeza después de trabajar con la princesa Diana, pues la hoy condecorada maquillista ha trabajado con Rania de Jordania y hasta con la propia Meghan Markle antes de su compromiso con el príncipe Harry.

También podría interesarte...
Las veces que la princesa Diana fue portada de VANIDADES
Realeza
Las veces que la princesa Diana fue portada de VANIDADES
Junio 13, 2018
 · 
Vanidades
Princesa Diana
Realeza
¿Por qué la princesa Diana no usaba Chanel?
Julio 30, 2018
 · 
Marcos Alberto Milo Valadez

princesa Diana
Lily Carmona
Relacionado
4a108add-2bc1-4d51-8127-049558fca7eb.jpeg
Estilo de vida
Paulina Soto Santos explora el color, el error y el proceso manual a través de sus obras
Febrero 07, 2026
 · 
Karen Luna
Carole Middleton se inspira en Lady Di y demuestra que el estilo de Kate Middleton es una herencia familiar.png
Realeza
Carole Middleton: así ha sido el vínculo maternal que la madre de Kate ha forjado con el príncipe William
Febrero 07, 2026
 · 
Lily Carmona
Cortes midi que rejuvenecen después de los 60 y aportan un look moderno y juvenil
Belleza
Los 5 cortes midi ideales para un efecto juvenil y moderno después de los 60
Febrero 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Quién es Fernando von Götzen-Iturbide, el príncipe heredero del Imperio Mexicano?
Realeza
Fernando von Götzen-Iturbide: el heredero al trono del imperio mexicano
Febrero 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez